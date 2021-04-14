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影／太魯閣捐款用途引議論 侯友宜稱全力配合中央

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜。記者張哲郢／攝影
新北市長侯友宜。記者張哲郢／攝影

太魯閣號事件發生後民眾紛紛響應捐款，衛福部開設的專戶15日0時將停止收款，但善款運用卻引發各界討論，新北市長侯友宜表示，希望像幫助八仙塵爆一樣，善款百分百用在受害者上，新北收到的捐款也會配合中央運用。

依照衛福部公告善款用途，善款有3分之1用在罹難者家屬生活扶助金。但民眾質疑，為何不是全數都給罹難者家屬。

新北市長侯友宜表示，善款最重要的意義，就是讓受害者們能夠重返社會往前走，也希望能百分百用在受害者上。

事實上衛福部3分之1作為罹難者家屬生活扶助金只是部分，剩餘3分之2包括生活扶助、醫療補助、教育資助、心理重建、法律扶助費等，會百分百運用。

侯友宜指出，新北好日子愛心大平台也有民眾捐款，會統一交給中央統籌，希望能像八仙塵爆當時一樣，大家都想把善用在受害者上。截至最新數據，新北市共收到超過1300萬捐款。

捐款 侯友宜

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