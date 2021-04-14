2021新北市鐵道馬拉松接力賽 交管訊息看這邊

第六屆2021新北市鐡道馬拉松接力賽將於4月18日、上午7時點整在貢寮福容大飯店（福隆）彩虹橋前廣場開跑。今年賽事受到廣大跑友支持，報名參賽者眾，有914隊、近6400人齊聚福隆，還有國家級選手、路跑界達人共同參與，新北市觀光旅遊局也統整當天交通資訊，方便民眾及參賽者了解。

觀旅局表示，除協調台灣鐵路管理局加開班次，並提供遊覽車接駁服務，鼓勵跑者以搭乘大眾交通運輸工具作為抵達會場或接力區移動的代步工具，減少會場周邊的交通阻塞情形，維護賽事動線的暢通。

為維護活動安全兼顧用路權益，賽道沿線將進行交通管制，請用路人配合注意。相關交通管制措施如下：

全線管制路段：自上午6時50分至7時30分進行總統路全線管制。

車道彈性管制點放：自上午8時整自下午13時整，分別進行中正隧道、中山路(泰和街-過港隧道旁)等路段車道彈性管制點放。

彈性點放管制路段：自上午8時整至下午14時整，分別進行貢寮國小前（學苑街）、共和大橋、中正隧道、內挖路、福隆遊客中心周邊、鹽寮線自行車道至昭惠廟牌坊、內挖路、瑞雙公路及牡丹車站等路段彈性點放管制。

公車路線配合調整，請賽道沿線乘客留意。賽事舉辦期間，賽道沿線公車路線及部分停靠站位將配合調整，包括新北市新巴士：F811、F812、F813、F815、F823、F823區；國光客運：781線及台灣好行─黃金福隆線公車。