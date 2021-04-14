蝙蝠洞外怪手除草整出光禿地 新北市府追查是否違法

新北市瑞芳區蝙蝠洞外臨台2線旁的私有土地，地主申請機械除草，怪手進場施工後形成光禿禿平地，有人擔心蝙蝠等生態可能受影響。瑞芳區公所已在現場張貼「制止通知單」，要求停工。市府農業處表示將辦會勘，若認定違法開發，將依水土保持法開罰。

台2線指標75公里路段的山洞是蝙蝠棲息地，市府在道路對面規畫蝙蝠洞公園，成為台2線景點之一。公園解說牌介紹東亞摺翅蝠飛行能力強，蝙蝠洞是台灣已知東亞摺翅蝠最大族群集地點。牠的第3指指骨長度比一般蝙蝠的比例長許多，休息的時候要反折回手中，才被以「摺翅」命名。

清明連假期間，有人看到怪手在蝙蝠洞外疑似整地，原本長草有綠意的土地露出黃土地表，擔心影響當地生態。

瑞芳區公所查出地主有向農業區申請除草，但因到場了解，看到地形、地貌出現明顯變化，有違法疑慮，因此張貼「制止通知單」，要求立即停止違法開發行為，並報由農業局查處。

農業局農牧經營管理科長游富鈴說，農牧用地地主因農耕、鑑界等需要可申請機械除草，所謂除草就像理頭髮，只能清理植被，不能藉機整地，破壞地形。

蝙蝠洞外私有農牧用地申請機械除草引發爭議，農業局農牧經營管理科、山坡地保育科和瑞芳區公所近日將辦理會勘，釐清地主行為是否違法。