北市整合智慧電網資訊視覺化 提高節能減碳效率

隨著全球暖化日益嚴峻，世界各大城市都在推動節能減碳相關政策。北市產發局今日啟用「城市級電能管理系統資訊平台」，將台北市用電資訊視覺化，可協助政府精準判斷決策能源政策，截至3月底就已經減少1萬7575公噸碳排量，約45座大安森林公園減碳量。

經濟部能源局表示，智慧電網強調創能、節能、儲能整合，早期著重在硬體建置，現在重視人民感受，去年底共做了110萬戶智慧電網，更精準知道用電狀況，在規畫節能方案，也利用綠能自行發電、儲電，希望地方中央能攜手合作繼續推動智慧電網。

產發局長林崇傑表示，該資訊平台是北市府與台灣經濟研究院合作成立，為了讓更多市民了解智慧電網是需要所有人參與，現在可以在網路上看見視覺化的成果，了解目前台北市內智慧電網的運作狀況和數據，市府就更容易推動建置智慧電網，也有機會帶動其他縣市政府一起做。

截至今年3月底已完成72個機關、101所學校設置太陽光電共173處，裝置容量為2萬7026瓩，加上中央及民間單位總共3萬6205瓩，預估年發電量約3453萬度，減碳量約1萬7575公噸，約45座大安森林公園減碳量。

「城市級電能管理系統資訊平台」將北市用電結構及節電情形，以及再生能源設置與應用等資訊整合，以數位圖表化供市民觀看，讓市民了解北市能源政策部署、再生能源發展潛力，期待藉由公部門的領頭示範與成果展示，進而帶動私部門共同響應。

產發局說，目前已經輔導330家企業進行節能減碳，查核2萬5609家，另外會優先協助企業建置太陽能、風力及其他再生能源設備，盼能達到「戶戶皆節能、處處有綠電」目標。