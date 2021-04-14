快訊

在911這天全軍撤出：拜登確認「阿富汗戰爭20年句點」

將來銀行現吹哨人！ 立委爆中華電信採購涉掏空

北市整合智慧電網資訊視覺化 提高節能減碳效率

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市產發局今天啟用「城市級電能管理系統資訊平台」，整合北市用電資訊並視覺化，能精準調整能源政策。記者鍾維軒／攝影
台北市產發局今天啟用「城市級電能管理系統資訊平台」，整合北市用電資訊並視覺化，能精準調整能源政策。記者鍾維軒／攝影

隨著全球暖化日益嚴峻，世界各大城市都在推動節能減碳相關政策。北市產發局今日啟用「城市級電能管理系統資訊平台」，將台北市用電資訊視覺化，可協助政府精準判斷決策能源政策，截至3月底就已經減少1萬7575公噸碳排量，約45座大安森林公園減碳量。

經濟部能源局表示，智慧電網強調創能、節能、儲能整合，早期著重在硬體建置，現在重視人民感受，去年底共做了110萬戶智慧電網，更精準知道用電狀況，在規畫節能方案，也利用綠能自行發電、儲電，希望地方中央能攜手合作繼續推動智慧電網。

產發局長林崇傑表示，該資訊平台是北市府與台灣經濟研究院合作成立，為了讓更多市民了解智慧電網是需要所有人參與，現在可以在網路上看見視覺化的成果，了解目前台北市內智慧電網的運作狀況和數據，市府就更容易推動建置智慧電網，也有機會帶動其他縣市政府一起做。

截至今年3月底已完成72個機關、101所學校設置太陽光電共173處，裝置容量為2萬7026瓩，加上中央及民間單位總共3萬6205瓩，預估年發電量約3453萬度，減碳量約1萬7575公噸，約45座大安森林公園減碳量。

「城市級電能管理系統資訊平台」將北市用電結構及節電情形，以及再生能源設置與應用等資訊整合，以數位圖表化供市民觀看，讓市民了解北市能源政策部署、再生能源發展潛力，期待藉由公部門的領頭示範與成果展示，進而帶動私部門共同響應。

產發局說，目前已經輔導330家企業進行節能減碳，查核2萬5609家，另外會優先協助企業建置太陽能、風力及其他再生能源設備，盼能達到「戶戶皆節能、處處有綠電」目標。

北市 減碳 大安森林公園

延伸閱讀

北市首創技術型高中機器人教學中心 推工業4.0科技課程

北市建管處「陽明書院」審照收賄案 5公務員交保

審豪宅執照放水 北市4公務員涉賄

北市飆車噪音 3年只開罰16%

相關新聞

保生文化祭4月15日登場 3年一次的保生大帝將遶境

國內新冠肺炎疫情控制良好，廟會活動紛紛恢復舉辦。北台灣重要的宗教盛事「保生文化祭」明天登場，財團法人台北保安宮規畫一系列...

運量增新北捷運公司徵人 起薪最高6萬

新冠肺炎疫情趨緩，也讓捷運運量逐漸回升，新北捷運公司指出，除了目前淡海輕軌外，未來還有安坑輕軌及捷運三鶯線投入營運，今年...

金山絕美「波浪路」辦路跑 明開放報名

新北市金山區的磺清路是金山一條相當特別的道路，因道路筆直又長，有坡度所以遠看就像在跳舞一般，被稱為金山「波浪街」，常吸引...

三重銀新未來城年底前招商 周邊老舊建物啟動都更

新北市府要將三重碧華國中舊校區打造為「銀新未來城」長照園區，周邊環境卻十分窳陋，新北市都更處今公告劃定三重區五華街57巷...

影／新北4區段邊坡沒裝監測警示 侯友宜要台鐵加速改進

新北市長侯友宜今日主持市政會議，並指示交通局要追蹤轄內台鐵平交道、邊坡改善的進度，交通局回報有4區段邊坡沒有監測預警系統...

枯水期石門水庫難發電？北水局：只調配發電 不受影響

降雨不理想，石門水庫水位水量持續往下降，來到建庫以來第3枯，外界認為會影響石門電廠的水力發電效能，不過北區水資源局今天上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。