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北市首創技術型高中機器人教學中心 推工業4.0科技課程

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
市長柯文哲(後中)表示，產官學合作並提供學生實習機會，可以確保「學生畢業就可就業，非畢業即失業。」市府未來會找更多企業，到技術型高中設課程。記者林麗玉／攝影
市長柯文哲(後中)表示，產官學合作並提供學生實習機會，可以確保「學生畢業就可就業，非畢業即失業。」市府未來會找更多企業，到技術型高中設課程。記者林麗玉／攝影

為強化台北市技術型高中與優質產業、頂尖科大的整合及鏈結，北市教育局與台灣智慧自動化與機器人協會、上銀科技股份有限公司、國立台灣科技大學合作再升級，今於松山工農簽署合作備忘錄。市長柯文哲表示，產官學合作並提供學生實習機會，可以確保「學生畢業就可就業，非畢業即失業。」市府未來會找更多企業，到技術型高中設課程。

柯文哲今也參與「北市工業機器人技術教學中心」落成揭幕儀式，未來經由產官學緊密合作，達成資源共享與互蒙其利的合作交流。

北市教育局表示，這次的合作備忘錄內容包含「合作規劃機器人技術教學課程、提供業師落實工業4.0課程」、「合作辦理相研習、檢定課程及企業實習見學」、「企業職缺優先提供北市技高學生參加遴選」及「視需求提供實習教學用機器人相關設備」，讓產業及科大豐沛資源挹注北市技高，發展台北市高瞻前端技職教育特色。

教育局提到，市府將以發展智慧科技，並強化產業鍊結為導向，在自動化與機器人協會協助媒合下，引進上銀公司產業資源，媒合北市7所公立技術型高中共同規劃機器人技術教學課程；上銀亦捐贈約300萬元的6組工業機器人手臂予本市松山工農等3所技高，在教育局協助下松山工農另增購3組機器手臂完成「台北市工業機器人技術教學中心」建置。

教育局說，未來教學中心將與自動化與機器人協會、上銀公司及台灣科大合作規劃機器人技術教學課程，發展技術型高中校訂及專業實習課程、技能領域課程，提供與產業同步之工業4.0先進科技學習環境，提升北市技職教育學習再進階。

教育局表示，北市府自107年發布「北市技職教育政策綱領」，即有計畫的推動產學合作，並於109年7月31日發布綱領2.0版，迄今完成產官學合作簽署M.O.U.共計16案，建置完成6間技術教學中心，獲產業挹注價值約4,700萬元的設施設備費，豐碩成果領先全國；未來將持續協助公私立技術型高中建置技術教學中心。

北市 教育局 實習

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