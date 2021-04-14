侯友宜：接種AZ疫苗沒有不舒服 籲勇於施打

新北市長侯友宜今天表示，中央與地方首長帶頭施打AZ疫苗，但顯然整體施打率並未提升。他說，依自己施打經驗並未感覺不舒服，呼籲應接種的防疫人員要勇於施打，提升保護力。

新北市府衛生局長陳潤秋今天在市府防疫會議中報告，12日開放第二類中央及地方政府防疫人員，及第三類高接觸風險工作者接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）AZ疫苗。新北市截至13日累計接種共2668人，整體施打率4.35%，並未提高施打率。

陳潤秋表示，新北市今天開始新增7間醫院為接種地點，包括瑞芳礦工醫院、台大醫院金山分院、永和耕莘醫院、仁愛醫院、樂生療養院、土城醫院、新泰醫院，全市再獲配900劑疫苗，全新北共6800劑，希望接種疫苗更方便。

另外，陳潤秋說，亞東醫院、淡水馬偕醫院2家醫學中心願意調整自費篩檢費用為新台幣5800元，樹林仁愛醫院也調降至5000元；目前新北市13家篩檢醫院都已調降篩檢費，回饋市民。

侯友宜說，他個人完成疫苗接種，有多喝水，沒有不舒服，但整體施打率並未因中央與地方首長接種而提升「打氣」，提振施打率的效果雖不好，但做他該做的事情。他仍呼籲還沒施打的醫護或防疫人員施打，提升防護力。至於整體的防疫措施，也不能因施打疫苗而鬆懈。