新北五股更寮列都市計畫範圍 7成2民眾不滿條件

新北市五股更寮地區是捷運環狀線二期各站中，唯一沒納入都市計畫範圍的區域，城鄉局表示，多年前曾有意把更寮列為都市計畫，但逾7成民眾反對，原因都是不滿區段徵收條件。地方議員認為，更寮私有地較分散，用區段徵收民眾擔心未來沒地方住，應採專案方式處理。

更寮地區位處疏洪東路以東、國道1號以北，城鄉局曾把更寮與國道1號以南的興珍地區同列「擴大三重都市計畫」。更寮、興珍先天條件類似，用地以農牧為主，私有地約占75.30％，且因面積31公頃較興珍大，也沒有學校、活動中心等設施，違建數量、密度比興珍更嚴重。

城鄉局2013、2014年間多次在更寮舉辦說明會，希望透過區段徵收把更寮列入都市計畫範圍，但有7成2民眾反對進度因此停滯。

更寮里長陳朝枝指出，市府想翻轉更寮是好事，當地居民也羨慕蘆洲的熱鬧生活，但區段徵收條件太差，大家寧願維持現在生活。

照現行區段徵收制度，地主所有權人在市府徵收後平均可分回40％土地，依土地機能會稍有不同，市地重畫則可分到55％，不少地主都對只有40％土地分回感到不滿。城鄉局解釋，區段徵收和市地重化不同，前者用地原本不能蓋建築，後者則可以蓋，先決條件不同分回比例也不同。

新北市議員陳明義表示，更寮地主多、土地分散，興珍用區段徵收地主還能分回一定額度，但更寮分回40％可能有民眾沒地方住。陳明義建議，更寮應先和興珍一同納入擴大三重都市計畫，後續再討論是否用專案進行，提高地主同意的可能。