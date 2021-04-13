都更、危老重建大小事都問中央 議員批台北市府成「小媳婦」

北市都更與危老業務繁重，北市議會去年11月提案，要求都更處研議發放加給津貼給處理該業務的同仁。都更處先前發函請中央訂定全國統一標準，中央回函指地方處理即可，但北市人事處又發文行政院再問一次，至今仍無進度；工務委員會今批北市府是「中央小媳婦」，不斷甩鍋，明明自己能執行卻又問中央，導致該案始終無進度。

六都的都更及危老重建績效，北市有769件為六都之最，還在審議的有319件，但都更處缺額比26.14%是全市府第一，只有26人在審議案件，平均一人要處理快30件，都更與危老推動緩慢。議員王欣儀提出「首都都更/危老加給津貼」，爭取福利留住人才。

工務委員會今日詢問進度，都更處長陳信良說，原本行文營建署希望能訂定通案，不過營建署回應，都更危老是地方權責，且涉及不同業務，不宜訂定全國一致都市更新、危老重建計畫審查獎金標準。

王欣儀表示，不要繞來繞去，一下行文這個、一下行文那個，首都加給市府本就能自己執行，為什麼台北市政府什麼事情都要問中央，「以中央馬首是瞻，好像中央的小媳婦」，中央也回函說地方自行處理，現在北市人事處又去問行政院，反問「到底案子要怎麼進行？」

陳信良說，市府自己發獎金人事處認為有疑慮，因此又發文給行政院。議員徐巧芯說「你們這不是在無限迴圈嗎？」。

王欣儀舉例，北市警察因配合維安工作及特殊勤務繁重，而有「警察首都加給」；北市衛生局為留住所屬醫療機構的優秀人才，發放「公立醫療機構人員獎勵金」；另外，殯葬處為激勵員工工作潛能、工作效率等也有發放「殯葬獎金」。

王欣儀說，「首都加給」本來就是只針對首都，不可能全國適用。議員李柏毅說「這是地方加給，和中央有什麼關係？又不是要跟中央拿錢」。議員徐巧芯質疑，每個縣市業務量不同，如何訂定一致標準？「若什麼都要全國一致標準，那要地方政府嘛？給中央決定就好了」。

最後都發局長黃一平表示，他願意支持業務加給津貼，也會和人事處溝通，讓案件順利進行。