身障者一句話 新北新莊義式餐廳改變店裝潢
新北新莊有家「BABA＆MAMA」義式餐廳，裝修時有名身障者開著電動輪椅路過，不經意講出「可以加設坡道，讓身障朋友入內喝咖啡嗎？」，店長張雅雰立刻加裝了無障礙坡道，今還舉辦「就是礙創作」藝術畫展，讓身障者作品被看見。
當時路過的身障者就是中華關愛身障者協會秘書長陳青琪，該協會目前為新北樂活大學開辦的關愛分校綜合繪畫班，張雅雰說，第一次見到陳青琪是在賣場，去年10月餐廳裝潢，陳路過希望增設坡道，她立刻變更設計增設坡道。
張雅雰說，她有5歲小孩因過動等因素，目前正在接受早療，他能夠同理身障朋友的處境，餐廳設了坡道後，不僅身障朋友常來，甚至爸爸媽媽推著嬰兒車也來光顧。
餐廳的牆上掛了不少畫作，每座都是身障朋友的作品，有幅就是輕度智能障礙者姝驊的作品，姝驊說，自己的作品能掛在餐廳內供客人欣賞非常興奮。
新北社會局身心障礙福利科長徐綺櫻，新北為身心障礙者開辦樂活大學，春季班於3月開課、秋季班於9月開課，目前共有22分校開設47班，已有500名學員報名，歡迎有興趣且年滿18歲以上身障朋友報名參加。
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