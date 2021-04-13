快訊

台積電赴美設廠「有利可圖」 但能否成功要先問地鼠龜及仙人掌

提醒中央疫苗面臨作廢 衛生局長爆：柯文哲不敢逆時中

身障者一句話 新北新莊義式餐廳改變店裝潢

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北新莊有家「BABA＆MAMA」義式餐廳，裝修時有名身障者不經意講出「可以加設坡道，讓身障朋友入內喝咖啡嗎？」，店家立刻加裝了無障礙坡道。圖／新北社會局提供
新北新莊有家「BABA＆MAMA」義式餐廳，裝修時有名身障者不經意講出「可以加設坡道，讓身障朋友入內喝咖啡嗎？」，店家立刻加裝了無障礙坡道。圖／新北社會局提供

新北新莊有家「BABA＆MAMA」義式餐廳，裝修時有名身障者開著電動輪椅路過，不經意講出「可以加設坡道，讓身障朋友入內喝咖啡嗎？」，店長張雅雰立刻加裝了無障礙坡道，今還舉辦「就是礙創作」藝術畫展，讓身障者作品被看見。

當時路過的身障者就是中華關愛身障者協會秘書長陳青琪，該協會目前為新北樂活大學開辦的關愛分校綜合繪畫班，張雅雰說，第一次見到陳青琪是在賣場，去年10月餐廳裝潢，陳路過希望增設坡道，她立刻變更設計增設坡道。

張雅雰說，她有5歲小孩因過動等因素，目前正在接受早療，他能夠同理身障朋友的處境，餐廳設了坡道後，不僅身障朋友常來，甚至爸爸媽媽推著嬰兒車也來光顧。

餐廳的牆上掛了不少畫作，每座都是身障朋友的作品，有幅就是輕度智能障礙者姝驊的作品，姝驊說，自己的作品能掛在餐廳內供客人欣賞非常興奮。

新北社會局身心障礙福利科長徐綺櫻，新北為身心障礙者開辦樂活大學，春季班於3月開課、秋季班於9月開課，目前共有22分校開設47班，已有500名學員報名，歡迎有興趣且年滿18歲以上身障朋友報名參加。

姝驊說畫作掛在餐廳內供客人欣賞，讓她非常興奮。圖／新北社會局提供
姝驊說畫作掛在餐廳內供客人欣賞，讓她非常興奮。圖／新北社會局提供
「BABA＆MAMA」義式餐廳店長張雅雰聽見身障者的建議，立刻加裝無障礙坡道。圖／新北社會局提供
「BABA＆MAMA」義式餐廳店長張雅雰聽見身障者的建議，立刻加裝無障礙坡道。圖／新北社會局提供

身障者 新北

延伸閱讀

北市人行道車阻像「怪物」 身障者嘆：不該擋的都擋了

相關新聞

重做路面水溝 汐止康誥坑溪步道景觀加分

在汐止康誥坑溪步道，許多民眾都會走這裡散步休閒，尤其沿途居民種了不少花花草草更成了賞花步道，只是路面不平、水溝破損，走起來實在不安全，所以，市議員白珮茹也協助爭取改善，現在路面重鋪完成，水溝也重做，不但步道變平坦好走，整體景觀也變好。

姓名「螢、火、蟲」同音享優惠 平溪區老街推好康

平溪區四月螢火蟲季將展開，魅力商圈為了讓遊客更認識平溪的生態旅遊，創意推出姓名與「螢、火、蟲同音」者的各項商品優惠，包括平溪老街、菁桐老街都有響應，而農業局也推出珠蔥料理餐廳滿五百現折一百的好康，希望民眾把握4/17在平溪農會的展售會，來平溪區走走，將新鮮帶回家。

道路、匝道規畫有問題 汐止駕駛人怨被罰款

汐止新台五路要上國道3號的北上匝道，因為，從新台五路右轉後匯入主幹道不到30公尺，造成許多駕駛人來不及打方向燈而被罰，所以，今(13)日市議員廖先翔就邀請相關單位人員現場會勘，因道路規劃沒有辦法讓駕駛人遵守法令時，希望能夠研議如何改善。

萬里灣潭橋邊百花開 桐雪隨風飄美不勝收

春暖花開，現在在萬里區瑪鋉溪灣潭橋邊，除了有市府農業局佈置的萬金杜鵑意象與溪邊花廊帶，還有幾棵桐花樹悄悄綻放，來到瑪鋉溪步道，不但可以親水、賞百花，還能在桐花樹下感受桐雪飄下的魅力。

新北五股更寮列都市計畫範圍 7成2民眾不滿條件

新北市五股更寮地區是捷運環狀線二期各站中，唯一沒納入都市計畫範圍的區域，城鄉局表示，多年前曾有意把更寮列為都市計畫，但逾...

都更、危老重建大小事都問中央 議員批台北市府成「小媳婦」

北市都更與危老業務繁重，北市議會去年11月提案，要求都更處研議發放加給津貼給處理該業務的同仁。都更處先前發函請中央訂定全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。