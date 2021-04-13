道路、匝道規畫有問題 汐止駕駛人怨被罰款

汐止新台五路要上國道3號的北上匝道，因為，從新台五路右轉後匯入主幹道不到30公尺，造成許多駕駛人來不及打方向燈而被罰，所以，今(13)日市議員廖先翔就邀請相關單位人員現場會勘，因道路規劃沒有辦法讓駕駛人遵守法令時，希望能夠研議如何改善。

市議員廖先翔指出，新台五路要上國道3號的引道，引道有兩個方向一個是主要幹道跟次要幹道，次要幹道就是從新台五路右轉進來，最近有許多駕駛朋友反應，一右轉進來的時候，要馬上打左轉燈，反應的距離好像有點不夠，也比較不符合我們開車的慣性，最近就有不少民眾被舉發違規，所以，今天請市府交通局邀請國道警察局跟高公局一起來看這個匝道的設計規範是不是有符合標準。

廖先翔表示，實際請市府交通局測量，因為按照法規我們在變換車道30公尺前就要打方向燈，實際上測量引道的部分，只有26公尺而已，所以，民眾從新台五路右轉上國道3號北上匝道的時候，其實是沒有辦法符合法令打方向燈的，就算在一轉進來就打也可能還是違規的，所以，今天來做道路環境的確認，後續會請交通局函示交通部，在道路規劃沒有辦法讓駕駛人遵守法令的時候，這樣的違規是不是有取締的必要或是道路的基礎建設不符合法令的部分，有一些違規的行為予以免罰。

會勘後請市府交通局將匝道現況及決議往上呈報研議如何改善，不過，在這之前，市議員廖先翔還是提醒從新台五路右轉上北二高，在匯入匝道的駕駛朋友依規定還是得打方向燈，以免受罰。