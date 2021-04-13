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姓名「螢、火、蟲」同音享優惠 平溪區老街推好康

觀天下 / 記者蕭皓文／平溪報導
平溪區四月螢火蟲季將展開，姓名與「螢、火、蟲同音」者有各項商品優惠。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區四月螢火蟲季將展開，姓名與「螢、火、蟲同音」者有各項商品優惠。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區四月螢火蟲季將展開，魅力商圈為了讓遊客更認識平溪的生態旅遊，創意推出姓名與「螢、火、蟲同音」者的各項商品優惠，包括平溪老街、菁桐老街都有響應，而農業局也推出珠蔥料理餐廳滿五百現折一百的好康，希望民眾把握4/17在平溪農會的展售會，來平溪區走走，將新鮮帶回家。

平溪區長曾繁盛表示，平溪區四至五月是螢火蟲繁衍的重要時期，為了保護生態的永續，公所日前已將部分山區路燈套上紅色光紙，一來能保證螢火蟲不因光害影響其生存範圍，二來也能推廣在地賞螢的生態旅遊，讓民眾能享受季節限定的浪漫平溪。

平溪鄉魅力商圈理事長王聖凱表示，目前魅力商圈自4/15至5/15搭配螢火蟲季的推廣，發想呼叫「螢、火、蟲」同音享優惠的活動，民眾只要在平溪老街、菁桐老街看到張貼優惠活動海報的店家，便能憑身分證名字中一個字、兩個字等想多重優惠，諸如贈送小天燈、獨家體驗活動，希望名字有對到的民眾一定要把握機會。

平溪區農會總幹事陳欽黎表示，目前新北市的平溪、深坑、石碇等珠蔥產區，商圈中有配合珠蔥料理的餐廳，在4/12至5/31期間，只要消費滿500元即現折100元，邀請民眾能來到產地觀光品嘗在地好料，4/17也將在平溪區農會舉辦珠蔥產地展售會，除了有特色農產品展售，還有珠蔥捲、珠蔥粿等特色料理，及搖蜜體驗DIY，民眾千萬別錯過。

平溪 螢火蟲 老街

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