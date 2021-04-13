重做路面水溝 汐止康誥坑溪步道景觀加分

在汐止康誥坑溪步道，許多民眾都會走這裡散步休閒，尤其沿途居民種了不少花花草草更成了賞花步道，只是路面不平、水溝破損，走起來實在不安全，所以，市議員白珮茹也協助爭取改善，現在路面重鋪完成，水溝也重做，不但步道變平坦好走，整體景觀也變好。

智慧里長黃智明說，在4、5年前經過我們的經營將花台整個做整理，種植花花草草綠美化，成為賞花景點，但是美中不足就是步道鋪面，破舊不堪還有高低落差不平，造成很多人騎自行車經過摔車或是走路跌倒，很感謝議員白珮茹經過多次會勘協助改善，現在人行步道重新鋪設，整個景觀完全不一樣。

汐止區長陳健民表示，這邊的環境整理的非常漂亮，在議員白珮茹的協助下，公所也將步道重鋪並且水溝重做完成，也歡迎民眾到這裡走走，可以從汐科火車站下車後往宏國大鎮過來，通基隆河沿途欣賞美景，值得一提的是，這個地方也代表汐止區參加環保認證，在去年也拿到了銀級認證環保標章，這也是新北市第三個通過的區。

議員白珮茹指出，過去因為這邊有些工程界面沒有做的很好，從去年夏天就開始會勘改善，在透過里長志工、公所、市府水利局還有營建署各單位的幫忙，終於將一個個工項做改善，那今天是第四次來看，這邊是在市區，如果汐止輕旅遊算是不錯的路線，因為有方便的公共運輸，可以到汐科站步行就可以看到基隆河之美。