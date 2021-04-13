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萬里灣潭橋邊百花開 桐雪隨風飄美不勝收
春暖花開，現在在萬里區瑪鋉溪灣潭橋邊，除了有市府農業局佈置的萬金杜鵑意象與溪邊花廊帶，還有幾棵桐花樹悄悄綻放，來到瑪鋉溪步道，不但可以親水、賞百花，還能在桐花樹下感受桐雪飄下的魅力。
萬里里長王傑倫表示，靠近灣潭橋邊的步道路段，種有一排的桐花樹，靠近灣潭橋的幾顆已經開花五成，樹下的步道與座椅，都可以看到落下的滿滿雪白桐花，而近來花廊帶與桐花爭豔比美，來賞花的遊客多了許多，還有一旁新種下的落羽松也悄悄的新芽冒枝頭，展現無限生機。
以往瑪鋉溪步道以親水散步功能為主，近來在市府、公所與里辦公室的建設下，春夏可以賞桐雪，秋冬可看落羽松翻紅，今年年末秋冬之際還會再補植櫻花樹，未來瑪鋉溪步道一年四季將展現不同景色樣貌，擁有不同花卉供民眾欣賞。
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