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說好的無圍牆博物館？士林里民抱怨科教館拒人於門外

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員質疑，科教館將一樓開放空間椅子撤掉，改成花圃，晚上沒燈光、蟲蛇出沒，人行道破損也沒修，讓里民痛批，根本是拒里民於門外。圖／北市議員陳建銘辦公室提供
北市議員質疑，科教館將一樓開放空間椅子撤掉，改成花圃，晚上沒燈光、蟲蛇出沒，人行道破損也沒修，讓里民痛批，根本是拒里民於門外。圖／北市議員陳建銘辦公室提供

北市長柯文哲推動「士林北藝無圍牆博物館」，不過北市議員陳建銘接獲里長陳情，指士林無圍牆博物館中，「三館一園」的科教館，原本一樓戶外開放空間是周邊里民活動、學生練習跳舞的友善空間，不過科教館現在將一樓開放空間的椅子撤掉，改成花圃，晚上更沒燈光、蟲蛇出沒，人行道破損也沒修，還造成里民受傷，讓里民痛批，根本是拒里民於門外。

福佳里長胡剛毅說，科教館向國科會申請六年的補助，應該是要與一般市民互動，卻拒人於門外，尤其過去里民不僅可以在戶外空間活動，學生也可以練習跳舞，甚至過去館內也有部分設施開放民眾使用，但現在卻變成館內要付費，一樓戶外開放空間也全部設置植栽，椅子也撤掉。

科教館長劉火欽表示，科教館一樓的戶外空間過去因為太空曠，最近兩年館方種了各類植栽，是希望可以搭配科教館的環境教育課程，讓學生清楚植栽的生存方式、種植地方、培養方式等，非單純景觀功能用途。

陳建銘說，科教館鄰近學校、兒童新樂園、市立天文館、士林夜市，集合育樂、文教、公園，為台北市重要觀光景點，若科教館獲得六年補助計畫，卻反而是拒台北市民於千里之外，也會讓台北市的無圍牆計畫付諸流水。

民眾黨立委邱臣遠表示，台北市推動「無圍牆博物館計畫」，將整座城市視為一座大博物館，但教育部的國立科學教育館管理卻如此鬆散，居民抱怨連連，相較同樣是中央管理的國父紀念館、中正紀念堂等開放場館，民眾使用踴躍，要求科教館限期改善。

科教館長劉火欽表示，科教館一樓的戶外空間過去因為太空曠，最近兩年館方種了各類植栽，是希望可以搭配科教館的環境教育課程。圖／北市議員陳建銘辦公室提供
科教館長劉火欽表示，科教館一樓的戶外空間過去因為太空曠，最近兩年館方種了各類植栽，是希望可以搭配科教館的環境教育課程。圖／北市議員陳建銘辦公室提供

北市 博物館 人行道

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