聽新聞
test
0:00 / 0:00
「阿迷藝術節」周六登場 來空軍三重一村逛復古市集
為鼓勵藝術創作者勇於追求夢想，新北市文化局推出空軍三重一村樂活創意家駐村計畫，開放4間眷舍作為駐村空間。此次在4月17日以阿迷藝術節Part 2「玩古哈偉」為題，再次在「空軍三重一村」掀起眷村新浪潮。
在19號眷舍的Harumaki Studio春捲工作室，是由國立台南藝術大學造形藝術所畢業的創作者們組成的團隊，去年12月結合獨立音樂、藝術策展及軍事市集3種元素，首次舉辦阿迷藝術節「Army X Art me Festival」。
「玩古哈偉」4個字分別代表眷村精神包含：「玩具」市集邀請25攤復古且質材精良的玩具攤位，藉由物件想像過去眷村時期的生活；「古著」市集邀請5攤回收再利用衣物攤位，發揚推廣眷村惜物精神；「哈雷」展示區將哈雷機車的精神「堅定」、「自由」、「無所畏懼」與眷村「莊敬自強、處變不驚」完美結合；「偉士牌」展示區：偉士牌機車為早期台灣的國民機車，曾是眷村時期年輕人時尚的表徵。
團隊代表人尹子潔表示，剛進駐一村時，就被園區富有歷史脈絡及文化積澱的場域所吸引，如砲陣地、甬道等，後來試著把軍事迷、文青、藝術愛好者等不同同溫層的人聚在一起，因此有了阿迷藝術節，這些屬於台灣小眾的族群，產生出有趣的對話與碰撞，而他們最大的共同點就是對過去時代的迷戀。
文化局表示，延續首次阿迷藝術節對古物的迷戀，及對文化保留傳承的概念，阿迷藝術節Part 2「玩古哈偉」將於4月17日上午11點至下午5點30分，在空軍三重一村登場，歡迎大家前來一同回到60時代，以樸拙的物件，喚回人與人之間單純的相處模式！更多詳情請上空軍三重一村網站或Harumaki Studio臉書粉絲團查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言