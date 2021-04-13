網紅深夜開跑車炸街惹議 北市環保局：將調查車號通知到檢

改裝車輛深夜呼嘯而過，經常影響住宅區民眾睡眠，日前就有網紅在民生社區開跑車炸街，引發民眾在網路上抱怨，該名網紅甚至因此接到賽車電影的工作。台北市議員王鴻薇質疑，應增加移動式噪音照相，否則民眾檢舉根本就來不及開罰，市民到底該哭還是該笑。環保局則表示，將把網紅的資料整理出來，調查他的車號並通知到檢。

王鴻薇表示，日前就有網紅在民生社區開跑車炸街，引發民眾在網路上抱怨，要求北市除了固定式的噪音照相以外，也應該增加移動式噪音照相，針對民眾陳情較多或是住宅密集路段不定時稽查，否則像網紅開跑車在住宅區炸街，民眾檢舉根本就來不及開罰，該名網紅甚至還接到賽車電影的工作，市民是該哭還是該笑。

環保局表示，將會把網紅的資料整理出來，調查他的車號並通知到檢。

另外，王鴻薇指出，目前噪音照相科技執法上路，全台50台，台北市僅有4台，分別位於仰德大道、瑞光路、羅斯福路以及復興北路，對照十大飆車噪音路段，僅羅斯福路「上榜」，且科技執法截至3月底為止，僅開出95張罰單，成效似乎有限。

王鴻薇質疑，台北市擺放取締設備地點的選擇標準是什麼，且4台裝置都採固定式，如今地點公布，是否代表民眾在其他路段，就可以無所忌憚暢行。她要求，北市應增加噪音照相設備、增設移動式設備，並提高稽查噪音車輛。

環保局表示，今年下半年將再設四台固定式設備，目前正在評估忠孝東路、中山北路、承德路、民權東路，此外，也將增設100場次的移動式設備稽查。