遭批台北市治安「二高三多」 警局長：重大暴力犯罪最低

台北市議會下午進行警政衛生部門質詢，市議員王世堅指出，北市是首都，但治安數據中，治安直接相關總數和刑案總數，都是六都最高，除了這「兩高」，還有「三多」，就是被害人、嫌疑人、慶記(子彈)最多。對此，市警局長陳嘉昌指出，北市刑案發生數一年3.8萬件，但逐年下降，其中酒駕、普通竊盜占多數，重大暴力犯罪六都最低。

王世堅質詢時播放近一年來北市重大槍擊案的導報，他說，新聞報導的有土製爆裂物、手槍、開山刀，這些都是基本款，近6年來，台北市與治安直接相關的案件總數是六都最高，雖然破獲率也最高，但還有嫌疑人、被害人也是六都最多，達1.5萬人。另外，查獲的刀械彈藥數，子彈類，北市109年達8.6萬顆，但其他縣市，新北市只有查獲1200顆，桃園市1900顆，台北市多了將近四倍。

王世堅認為，雖然台北市民感受北市治安不差，但這與台北市的見警率高有關，台北市的員警人力和素質都高，但這些與治安的相關的數字，都是六都最高，有沒有辦法改善？

陳嘉昌指出，台北市的治安仍維持穩定狀況，重大暴力犯罪是六都最少，槍擊案件也是倒數，重大暴力犯罪案件全數偵破。因台北市是人口聚集、消費型都市，刑案發生率比較高，但106、107至今是逐年下降，從4.2萬降至3.8萬件，其中竊盜件約6000多件，公共危險罪嫌包含酒駕案，就有5000多件，住宅竊盜都順利偵破，順手牽羊這類竊盜案，也都要求員警要受理。

至於嫌疑人、子彈最多，陳嘉昌說，不能這樣說，嫌疑人、子彈是在其他縣市抓的，去年甚至有一案就查獲8萬顆子彈，警方是有線索就會偵辦，可能會讓外縣市的人進入台北市犯案，只要有線索都會鼓勵員警偵辦。