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全國首創原住民服務員制20週年 柯文哲表揚資深原服員

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今市政會議表揚6位派駐北市12行政區公所、且服務滿20年的資深優良原服員。圖／北市原民會提供
台北市長柯文哲今市政會議表揚6位派駐北市12行政區公所、且服務滿20年的資深優良原服員。圖／北市原民會提供

北市首創「原住民服務員」制度已屆滿20個年頭，為彰顯制度創新及永續，台北市長柯文哲今市政會議表揚北市原住民族事務委員會6位派駐12行政區公所、且服務滿20年的資深優良原服員，感謝這些資深原服員為台北市原住民所做貢獻。

北市府表示，原民會自民國85年設立迄今已逾25年，開創多項原住民族政策，為貫徹原住民族政策，照顧離鄉並移居台北市的族人，提供優質服務品質， 89年3月1日進用12位原服員，派駐12行政區公所專責為各區族人服務。

原民會主任委員巴干‧巴萬表示，派駐12行政區公所的原服員是原民會為民服務的第一線窗口，與民眾接觸最頻繁、最緊密，隨時探求民意，適時反映並解決民困，也是本會會務政策之推手，協助公務協調、溝通和政令宣導，工作繁複且包羅萬象。

原服員派駐各行政區公所制度自設立後，計有林利香等6位堅守工作崗位、且連續服務滿20年的原服員，憑藉著高度的服務熱忱，任勞任怨，犧牲奉獻，貼心及盡職為民服務，不但達成原民會所賦予的任務，更保持良好的公務形象。

台北市長柯文哲今市政會議表揚6位派駐北市12行政區公所、且服務滿20年的資深優良原服員。圖／北市原民會提供
台北市長柯文哲今市政會議表揚6位派駐北市12行政區公所、且服務滿20年的資深優良原服員。圖／北市原民會提供

北市 原住民

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