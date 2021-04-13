新北閱讀節4/17開跑 30條閱讀小旅行路線
新北閱讀節17日起跑，今年以「你用『--』讀新北」為主題，由30條「旅讀新北」路線打頭陣，作家帶路一探新北究竟，活動免費、額滿為止；23日起連10天閱讀沙龍，多元解讀新北。
新北市立圖書館館長王錦華今天說，旅行與閱讀是開闊人生視野的兩件事，為了讓大家可以更認識這片土地，新北閱讀節特別規劃30條路線的「旅讀新北」小旅行，同時搭配走讀選書，橫跨自然生態、地景風貌、人文風情、在地美食等。
王錦華分享，喜愛人文歷史的民眾可以到五股守讓堂，感受百年歷史建築的迷人韻味，或者到空軍三重一村重溫復古眷村風情；喜愛自然景觀的民眾，可以到北海岸，探訪漁港、漫步黃金山城及探索淡蘭古道，甚至來趟懷舊老街一日遊。
新北市圖說，4月23日起，在新北市政府1樓大廳推出為期10天的「閱讀沙龍」，邀來包括背包客「藍白拖」、工人作家林立青、雲門舞者李靜君、獨立音樂歌手吳志寧、節目主持人馬世芳、以及擁有28萬網友追蹤的知名網紅「娘娘」等嘉賓輪番上陣，用各種不同方式讀新北。
新北市圖表示，另還有閱讀市集、特展等。
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