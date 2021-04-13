快訊

最新梅雨指標圖出爐！ 鄭明典：降雨有曙光

輕斷食、生酮飲食助抗癌？權威期刊《科學》有初步答案

新北閱讀節4/17開跑 30條閱讀小旅行路線

中央社 / 新北13日電

新北閱讀節17日起跑，今年以「你用『--』讀新北」為主題，由30條「旅讀新北」路線打頭陣，作家帶路一探新北究竟，活動免費、額滿為止；23日起連10天閱讀沙龍，多元解讀新北。

新北市立圖書館館長王錦華今天說，旅行與閱讀是開闊人生視野的兩件事，為了讓大家可以更認識這片土地，新北閱讀節特別規劃30條路線的「旅讀新北」小旅行，同時搭配走讀選書，橫跨自然生態、地景風貌、人文風情、在地美食等。

王錦華分享，喜愛人文歷史的民眾可以到五股守讓堂，感受百年歷史建築的迷人韻味，或者到空軍三重一村重溫復古眷村風情；喜愛自然景觀的民眾，可以到北海岸，探訪漁港、漫步黃金山城及探索淡蘭古道，甚至來趟懷舊老街一日遊。

新北市圖說，4月23日起，在新北市政府1樓大廳推出為期10天的「閱讀沙龍」，邀來包括背包客「藍白拖」、工人作家林立青、雲門舞者李靜君、獨立音樂歌手吳志寧、節目主持人馬世芳、以及擁有28萬網友追蹤的知名網紅「娘娘」等嘉賓輪番上陣，用各種不同方式讀新北。

新北市圖表示，另還有閱讀市集、特展等。

歷史建築 網紅

延伸閱讀

新北今年抓26案違建 毒品分裝場、賭場統統有

新北市民活動中心推智能管控 用多少電付多少錢

新北消防局七大隊新建房舍落成 隊員執勤更安心

新北消防新廳舍落成 義消團長捐救護車拋磚引玉

相關新聞

遭批北市治安「二高三多」 警局長：重大暴力犯罪最低

台北市議會下午進行警政衛生部門質詢，市議員王世堅指出，北市是首都，但治安數據中，治安直接相關總數和刑案總數，都是六都最高...

新北今年抓26案違建 毒品分裝場、賭場統統有

新北市有許多違建影響公共安全及環境衛生，拆除大隊今年已列26案複合強制拆除收費違建標的，不乏職業賭場、毒品分裝場所，總計...

新北工業區立體化才推兩年 為何就限縮適用範圍？

隨著美中貿易戰及新冠肺炎疫情，台灣產業缺地問題因台商回流再度浮現，尤其是新北市更是「一地難求」。然而新北市府今（12）日公布最新的工業區立體化2.0方案，而三大修正方向分別為適用範圍縮小，要求工業區開發商額外回饋樓地板或代金，以及針對開發時程增添保證金及違約金，工業區立體化政策出現緊縮。

新北消防新廳舍落成 義消團長捐救護車拋磚引玉

今新北市長侯友宜出席新北市消防局第七大隊、中和中隊暨分隊新建工程落成典禮，邀請新北市府消防局、義消與民意代表等人到場觀禮...

修復巿定古蹟蘆洲保和宮將完工 主委：傳承3代都不會壞

新北蘆洲保和宮列為新北市定古蹟，近期修復工程將完成，不過廟方欲增設無障礙坡道、消防緩降梯等，今由文化局、消防局等單位前往...

改造鶯歌35年智能衛生所 五星級保健新設計

新北市的智能衛生所再升級，使用將近35年的鶯歌衛生所經實體場域改造後，從原本老舊擁擠的診間變身為明亮時尚的五星級衛生所，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。