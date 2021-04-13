新北今年抓26案違建 毒品分裝場、賭場統統有

新北市有許多違建影響公共安全及環境衛生，拆除大隊今年已列26案複合強制拆除收費違建標的，不乏職業賭場、毒品分裝場所，總計拆除5案，21案由屋主自行拆除，近4個月來共收取24萬元拆除費。

新北市強制拆除違章建築收費自治條例於去年8月公告發布實施，至今收取費用已超過百萬元。拆除大隊指出，收費條例是為落實使用者付費，同時也能嚇阻收費對象，提高違建自行拆除率。

今年新北已列26案符合強制拆除收費違建標的，僅5案違建遭強制拆除，分別是土城中央路、新莊新樹路與中和仁愛街出租套雅房違建，以及新莊瓊林南路職業賭場及永和成功路在違建內的毒品分裝場所，總計收取拆除費用約24萬元

剩餘21案有不少違建屋主因不想付拆除費用，如鶯歌德昌二街賭場案及泰山大科路煉鋁工廠影響空汙，最終選擇自行拆除。拆除大隊表示，除強制拆除收費外，期望民眾逐步自行縮減違建規模，還給城市原有市容。