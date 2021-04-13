修復巿定古蹟蘆洲保和宮將完工 主委：傳承3代都不會壞

新北蘆洲保和宮列為新北市定古蹟，近期修復工程將完成，不過廟方欲增設無障礙坡道、消防緩降梯等，今由文化局、消防局等單位前往現勘，新北文化局主秘翁玉琴指出，廟方需修正因應計畫送審，通過後預計1、2個月就會完工。

保和宮為蘆洲在地信仰中心，主祀神醫保生大帝，配祀文昌帝君、玄壇財神、註生娘娘及12名神將會官將等，2016年3月11日由市府公告指定為新北市市定古蹟，且與2018年開始修復工程。

新北市議員李翁月娥說，保和宮修復進度至上周已接近完工，當時廟方有提出部分修改，包括無障礙坡道、消防緩降梯等項目，今因此邀集文化局、消防局、教授等專業人士，討論最後的工程項目。

保和宮主任委員李讚生表示，保和宮已有110年歷史，古蹟有壞的部分才換，但很多建築結構都已「壞光光」，無法部分修復，最終決定全面修復並挑選做好的材料，未來傳承3個世代都不會壞。

翁玉琴表示，今現勘就為了確認無障礙坡道、消防緩降梯位置，建築師2、3周後會透過結構、消防技師，全面圖面檢討再把因應計畫修正送文化局審核，目前修復進度約5％待完成。

翁玉琴說，一般廟宇不太會拿到建築執照，認定保和宮為古蹟後，營運仍由廟方負責，未來不管在修復、裝修就由因應計畫替代，並向市府申請。