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新北消防局七大隊新建房舍落成 隊員執勤更安心

中央社 / 新北13日電

新北消防局第七大隊、中和中隊暨分隊廳舍老舊空間狹小且有地層逐年沉陷情況，導致樓地板傾斜現象發生，經新建房舍並於今天落成，讓隊員執勤更安心。

新北市長侯友宜今天主持消防局第七大隊、中和中隊暨分隊新建落成典禮，地方人士都聚集祝賀，現場有新北市義消總隊第七大隊創團團長許一雄捐贈救護車1輛，場面熱鬧。

侯友宜接受媒體聯訪表示，花了新台幣1億8000萬元興建綠能、減碳、節能以及健康、環保的大樓，可以提升雙和地區甚至土城、板橋的救災救護的能量。

他也說明昨天打完武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）AZ疫苗後並無不適，呼籲大家按照中央所分的批次，一批一批來施打，沒有施打的，不管是醫護或的防疫人員，趕快施打。

消防局表示，原有第七大隊、中和中隊暨分隊廳舍老舊空間狹小，曾於101年進行地盤改良工程，仍有逐年沉陷情況，並導致樓地板傾斜現象發生，如遇強震時，建築主體結構安全堪慮。新大樓落成後，可因應更趨發展的中和區，進駐人力並配置新式勤務車輛、裝備器材。

侯友宜 AZ疫苗

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