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新北市民活動中心推智能管控 用多少電付多少錢

中央社 / 新北13日電

新北市推動在各活動中心設置冷氣智能管控系統，民眾申辦儲值IC卡，就能用多少電、付多少錢，目標年底前達到裝設率50%。汐止區還導入悠遊卡、手機APP等，直接「嗶」扣款。

新北市政府民政局長柯慶忠今天指出，這次推行的智能管控系統，包含插卡式讀卡機及IC晶片卡，民眾在區公所申辦IC卡並儲值後，即可在租用場地期間控制市民活動中心的冷氣開關，並依個人使用電度計價後自卡片中扣款；不過，IC卡無法跨區使用。

民政局表示，目前29個行政區、共列管497間市民活動中心，其中板橋、林口、樹林、蘆洲及深坑等5區91間裝設完成，裝設率約18%，目標是在年底前達到50%。

設置中的汐止區進一步結合門禁功能及照明設備，導入悠遊卡、QRCODE及手機APP，後端平台更建置刷卡紀錄資料庫，可提供至少500筆消費紀錄轉檔匯出，提升民眾使用便利性。

新店區則於系統基礎上再增置遠端管理控制，如遇天災緊急事件，就能直接以手機監控活動中心受損情形、即時處置，減少公所巡檢奔波之苦。

汐止

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