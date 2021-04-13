改造鶯歌35年智能衛生所 五星級保健新設計

新北市的智能衛生所再升級，使用將近35年的鶯歌衛生所經實體場域改造後，從原本老舊擁擠的診間變身為明亮時尚的五星級衛生所，為兒童量身打造保健新設計，從智能預約掛號、一站式篩檢，到一對一指導父母養育孩子的日常大小事，提供跨專業團隊、團體衛教實作課程等，讓新北市的孩子健康成長。

新北市針對6至24個月嬰幼兒提供預約適齡保育諮詢，整合兒科醫師、牙醫師、營養師及職能治療師等醫療團隊，並注入智能系統，進入衛生所即使用健保卡完成掛號後，身高體重等資訊直接傳輸至診間，使醫師了解嬰幼兒生長狀況。

除此之外，家長可藉由跑關方式，透過牙醫師一對一實作教學，提供口腔保健、營養師提供營養攝取等知識、職能治療師利用遊戲幫助家長瞭解兒童發展狀況。由一系列專業人員教導家長，在孩童成長過程中，如何照護養育，讓孩子在適齡時加入保健、預防關鍵措施。

新北市副市長劉和然表示，現代新生兒家庭獲取育兒資訊多元，要有效獲得正確育兒知識才能提升對兒童照顧識能及技巧。

新北市衛生局長陳潤秋說明，每個孩子都是寶，身體保健有賴父母的關心及照護，且3歲前是黃金期，透過衛生所新設計，破除既有制式獨立空間格局，加入現代化美學設計，透過簡潔的幾何線條分隔出不同年齡活動空間。並提升衛生所明亮度，簡單空間但不失專業，讓每個進入衛生所的民眾不僅擁有優良服務品質，進一步有舒服、舒適兼具美感的空間享受。