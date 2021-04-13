新北活動中心裝冷氣智能系統 租借民眾刷IC卡扣冷氣費

為落實減碳生活，新北市民政局率先在板橋、林口、樹林、蘆洲、新店、汐止與深坑等地區共91間市民活動中心裝設「冷氣智慧節能系統」，透過E化控管，減輕支出人、財力，並達到節能效果。

冷氣智慧節能系統包含插卡式讀卡機及IC晶片卡，民眾於區公所申辦儲值後，租借市民活動中心期間即可拿IC卡當開關使用，並依個人使用電度計價後從卡片中自動扣款，提升民眾使用便利性。

民政局地方自治科長許力友指出，汐止區公所在市民活動中心裝設智能系統後，另導入悠遊卡、QRCODE與手機APP，並建設刷卡資料庫，可提供至少500筆消費紀錄轉檔匯出。

而在新店區市民活動中心則增置遠端管理控制，若遇天災緊急事件，可以直接以手機監控活動中心受損情形、即時處置，減少人力支出。

民政局表示，各區陸續試辦至今，民眾對IC卡預付制多持正面肯定態度，新北也鼓勵各公所評估轄內活動中心使用狀況，設置合適智能系統，共同朝智慧化城市努力。