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2021福隆國際沙雕藝術季 重溫玩具總動員等皮克斯作品

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
2021福隆國際沙雕藝術季與台灣華特迪士尼公司合作，10位國內沙雕高手一起打造少雕作品。圖／福容大飯店福隆店提供
2021福隆國際沙雕藝術季與台灣華特迪士尼公司合作，10位國內沙雕高手一起打造少雕作品。圖／福容大飯店福隆店提供

2021福隆國際沙雕藝術季今年是第14年舉辦，預計5月28日在福隆海水浴場開幕，展期到8月29日。主辦單位預告今年將與台灣華特迪士尼公司合作，打造亞洲第1場「重溫皮克斯經典」沙雕展，打造40座皮克斯動畫經典場景，讓大人小孩到福隆和皮克斯巨星迎接夏日熱浪。

福容大飯店福隆店表示，今年沙雕季預計5月28日開幕，8月29日閉幕，94天展期以「重溫皮克斯經典」為主題，融入全球最夯的皮克斯動畫巨星，包括《玩具總動員》、《蟲蟲危機》、《汽車總動員》、《怪獸電力公司》和近期才上映的《靈魂急轉彎》主角，完整呈現在全台遊客眼前。

今年的主題沙雕盤高8公尺的「玩具總動員沙雕」，動員10位國內沙雕高手，花費超過20天一起打造，雕刻胡迪、巴斯光年、三眼怪等15名角色。

今年沙雕季共展出45座沙雕作品，4座皮克斯主題互動沙雕為怪獸大學、毛怪及大眼怪、汽車總動員和閃電麥坤。

福容大飯店福隆店說，國內疫情日漸趨緩，但要出國觀光仍需觀望一段時間，福隆沙雕季堪稱為全台民眾今年國旅世外桃源。今年首次與台灣迪士尼共同合作，希望能給全台遊客不一樣的福隆沙雕季。

2021福隆國際沙雕藝術季與台灣華特迪士尼公司合作，圖為玩具總動員系列沙雕手稿。圖／福容大飯店福隆店提供
2021福隆國際沙雕藝術季與台灣華特迪士尼公司合作，圖為玩具總動員系列沙雕手稿。圖／福容大飯店福隆店提供

沙雕 福隆 動畫

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