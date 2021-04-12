美麗華高球場假併購真解雇？ 勞工局：不允許資方玩法

勞資爭議不斷的美麗華高爾夫球場，近期宣布公司併購訊息，隨即片面解僱工會理事長黃文正，新北市勞工局表示，為避免工會其他會員也遭同一手段解僱，將儘速召開勞資爭議調解，也會協助工會向勞動部申請「不當勞動行為裁決」，並補助必要訴訟費用，「絕不允許資方玩法侵害勞權」。

勞工局表示，4月8日接獲黃文正陳情，美麗華球場資方通知員工，公司將進行併購，即將球場營業分割讓與至旗下新成立的3家子公司，黃文正在未被徵詢留用意願的情況下，被資方片面終止僱傭關係，造成工會會員人心惶惶。勞工局隨即在隔日對美麗華實施勞動檢查，釐清公司未來營運組織變化，以及對勞工權益的影響程度。

勞工局長陳瑞嘉說，已收到黃文正申請勞資爭議調解，將儘速召開會議，若資方「無正當理由」解僱工會幹部，可能違反工會法「不當影響、妨礙或限制工會之成立、組織或活動」的規定，構成「不當勞動行為」，解僱將自始無效。後續勞工局除協助工會向勞動部申請「不當勞動行為裁決」，也將協助遭解僱的勞工向法院提起回復僱用關係訴訟，並提供律師費、裁判費、生活費用等補助。