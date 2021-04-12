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紅綠燈亮了卻看不清楚 原來是八哥築巢遮住還下兩顆蛋
「這是我眼花嗎？」一名網友上周六在地方臉書社團PO文反映，安坑國小往安忠路上的路口紅綠燈，竟然有小鳥築巢，遮閉了約三分之一的綠燈顯示範圍，影響到駕駛人辨識。新北市交通局獲報後，立即會同動保處前往移除，才讓綠燈「重現光明」。
交通局表示，發現該貼文後，號誌維修小組當晚10點便會同動保處人員前往勘查，當維修人員升起高空作業車接近號誌燈時，突然飛出一隻鳥，疑似受驚嚇揚長而去，維修人員也在綠燈燈罩內發現一個約30公分直徑大的鳥巢，裡頭還有二顆淡藍色的鳥蛋。
經動保處人員研判，應是八哥鳥的鳥蛋。維修人員於是小心冀冀地把鳥巢連同鳥蛋移至箱子內，交由動保處帶回處理，並讓原被鳥巢遮閉的綠燈重現光明。
交通局交通管制工程科長陳建成表示，交通號誌維修小組編制有8至11名人力，以地區分工，負責全新北市4000多具交通號誌維修，一個月約580至600件通報故障維修，尤其颱風來襲就是小組最辛勞的時候，一天故障通報往往是上百件，且全年無休、風雨無阻。
交通局也提醒，若民眾發現有交通號誌故障等問題，可撥打0800-090-234免費通報專線，24小時全年無休，號誌維修小組會盡快派員處理。
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