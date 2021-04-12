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柯市府轉型正義進度差 北市還剩64座蔣公銅像

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
教育局表示，目前調查台北市已有8個移除，剩下64座銅像未移除。圖／林穎孟提供
教育局表示，目前調查台北市已有8個移除，剩下64座銅像未移除。圖／林穎孟提供

促轉會去年10月要求各政府機關移除威權象徵銅像，如今北市議員林穎孟指出，市府僅將銅像上的威權文字以壓克力、樹木等方式遮蔽，怎能算是去威權化。教育局表示，目前調查台北市已有8個移走，剩下64座銅像未移除，等待學校有修建工程時一併移除。

彭振聲去年12月2日主持「威權象徵後續處理報告」會議，要求處理在校門口、入口處或戶外主要活動場域的雕像基座。但林穎孟指出，原本在中研院的蔣公銅像僅將威權文字以壓克力遮蔽，還有將學校的蔣公銅像置於校門口屋頂上，稱為放在不顯眼的地方，痛批「根本是在敷衍」。

北市教育局副局長陳素慧表示，由台北市副市長彭振聲主持「威權象徵後續處理報告」會議，有給兩個處理的選項，第一是在有修建工程的時候，剛好有經費可以移除，第二是是銅像上面不要有「禮義廉恥」、「永懷領袖 」等威權文字，另外慈湖目前不收銅像，現在若要移除銅像，校方也需要考量是否有空間存放。

陳素慧表示，目前調查台北市已有8個被移走，剩下64座銅像未移除，等待學校有修建工程的時候移除，目前移除的學校中，還有將移除工程列入社會領域課程，在課程中和學生說明歷史脈絡。

教育局表示，目前調查台北市已有8個移除，剩下64座銅像未移除。圖／林穎孟提供
教育局表示，目前調查台北市已有8個移除，剩下64座銅像未移除。圖／林穎孟提供

北市 林穎孟 轉型正義

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