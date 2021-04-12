聽新聞
test
0:00 / 0:00

塭仔圳逾700廠家待搬遷 工業區立體化2.0尋解套

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新泰塭仔圳重劃區將於今年9月陸續啟動拆遷作業。圖／新北市經發局提供
新泰塭仔圳重劃區將於今年9月陸續啟動拆遷作業。圖／新北市經發局提供

新泰塭仔圳重劃區9月起分波啟動拆遷，目前仍有七成、739家工廠未找到新廠房，市府雖提供新店寶高工業區、三峽成福段土地給業者進駐，但距離太遠、租金較高，廠商意願低。經發局今推出工業區立體化2.0方案，獲容積獎勵的開發單位要捐贈30%樓地板面積做為中繼廠房或折繳代金，可提供給塭仔圳業者進駐及租金補貼，不過業者仍認為，實質作用不高。

新泰塭仔圳第一、第二區將分別於9月、12月啟動拆遷，第一區828家工廠中，已有80家搬遷、72家找到新廠即將搬遷、125家預計歇業或已歇業；第二區目前盤點188家，已派訪視團彙整業者需求，陸續輔導搬遷。

雖市府在新店寶高園區提供27單元廠房，並與三峽成福段地主合作提供4萬坪土地9折租金優惠，約可容納80家工廠，以利塭仔圳業者搬遷，但因每坪租金仍較塭仔圳高了約200元以上，加上距離太遠技術人員恐不願跟著移動，業者搬遷意願低，目前僅有2家業者確定搬至三峽，新店寶高則還在受理申請程序。

為提供產業所需空間，並讓四散各地的廠房能集中發展，新北市今上路的工業區立體化2.0方案公告「調整適用範圍」、「回饋產業空間或繳納代金」、「實施保證金及違約金制度」三大方向。

其中若非屬產業自用的開發商要申請容積獎勵，須捐贈30%樓地板面積做為中繼廠房，並以平價租給新泰塭仔圳、蘆洲南北側等整體開發區工廠搬遷使用，若經檢討無設置中繼廠房必要性，例如面積過小，則可折繳相對應代金，並由租金補貼提供給待搬遷業者。

不過新泰塭仔圳重劃自救會成員王先生表示，租金補貼要完成合法工廠登記，對塭仔圳許多未登工廠而言，「根本是看得到吃不到」；另也有業者表示，工業區立體化2.0方案只是在申請階段，要完成廠房興建還要好幾年，緩不濟急。

經發局表示，針對2016年5月19日以前既有未登記工廠，若符合工廠機器設備搬遷費暨營業損失救濟金清冊，在自動搬遷期限前1個月完成搬遷及點交，並於搬遷至其他廠房後完成合法登記，就可補助每坪租金最多200元，在廠房興建完成前，將持續以代金提供租金補貼。

租金補貼

延伸閱讀

影／台中豐原油漆工廠大火 員工和義消2人燒傷送醫

影／台中工業區35路破管 水公司：今晚8時復水

翁公園淨水場跳電 高市大寮等3區停水逾3萬戶

影／豐原工廠火警 火勢猛烈一人全身60%燒燙傷

相關新聞

2021福隆國際沙雕藝術季 重溫玩具總動員等皮克斯作品

2021福隆國際沙雕藝術季今年是第14年舉辦，預計5月28日在福隆海水浴場開幕，展期到8月29日。主辦單位預告今年將與台...

美麗華高球場假併購真解雇？ 勞工局：不允許資方玩法

勞資爭議不斷的美麗華高爾夫球場，近期宣布公司併購訊息，隨即片面解僱工會理事長黃文正，新北市勞工局表示，為避免工會其他會員...

紅綠燈亮了卻看不清楚 原來是八哥築巢遮住還下兩顆蛋

「這是我眼花嗎？」一名網友上周六在地方臉書社團PO文反映，安坑國小往安忠路上的路口紅綠燈，竟然有小鳥築巢，遮閉了約三分之...

柯市府轉型正義進度差 北市還剩64座蔣公銅像

促轉會去年10月要求各政府機關移除威權象徵銅像，如今北市議員林穎孟指出，市府僅將銅像上的威權文字以壓克力、樹木等方式遮蔽...

塭仔圳逾700廠家待搬遷 工業區立體化2.0尋解套

新泰塭仔圳重劃區9月起分波啟動拆遷，目前仍有七成、739家工廠未找到新廠房，市府雖提供新店寶高工業區、三峽成福段土地給業...

雙溪巷弄長照站開課 平林里銀髮生活更健康

雙溪區公所在110年輔導平林里成立C級巷弄據點，今(12)日開課，長者們每週一早上九點可來到梅竹蹊平林社區發展協會教室，除了運動練肌力，還有便當帶回家，而每周四下午則有桌遊、下棋等休憩娛樂活動，里內也不定時舉辦講座與烹飪活動，希望鼓勵長者固定上課，銀髮生活更健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。