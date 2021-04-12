塭仔圳逾700廠家待搬遷 工業區立體化2.0尋解套

新泰塭仔圳重劃區9月起分波啟動拆遷，目前仍有七成、739家工廠未找到新廠房，市府雖提供新店寶高工業區、三峽成福段土地給業者進駐，但距離太遠、租金較高，廠商意願低。經發局今推出工業區立體化2.0方案，獲容積獎勵的開發單位要捐贈30%樓地板面積做為中繼廠房或折繳代金，可提供給塭仔圳業者進駐及租金補貼，不過業者仍認為，實質作用不高。

新泰塭仔圳第一、第二區將分別於9月、12月啟動拆遷，第一區828家工廠中，已有80家搬遷、72家找到新廠即將搬遷、125家預計歇業或已歇業；第二區目前盤點188家，已派訪視團彙整業者需求，陸續輔導搬遷。

雖市府在新店寶高園區提供27單元廠房，並與三峽成福段地主合作提供4萬坪土地9折租金優惠，約可容納80家工廠，以利塭仔圳業者搬遷，但因每坪租金仍較塭仔圳高了約200元以上，加上距離太遠技術人員恐不願跟著移動，業者搬遷意願低，目前僅有2家業者確定搬至三峽，新店寶高則還在受理申請程序。

為提供產業所需空間，並讓四散各地的廠房能集中發展，新北市今上路的工業區立體化2.0方案公告「調整適用範圍」、「回饋產業空間或繳納代金」、「實施保證金及違約金制度」三大方向。

其中若非屬產業自用的開發商要申請容積獎勵，須捐贈30%樓地板面積做為中繼廠房，並以平價租給新泰塭仔圳、蘆洲南北側等整體開發區工廠搬遷使用，若經檢討無設置中繼廠房必要性，例如面積過小，則可折繳相對應代金，並由租金補貼提供給待搬遷業者。

不過新泰塭仔圳重劃自救會成員王先生表示，租金補貼要完成合法工廠登記，對塭仔圳許多未登工廠而言，「根本是看得到吃不到」；另也有業者表示，工業區立體化2.0方案只是在申請階段，要完成廠房興建還要好幾年，緩不濟急。

經發局表示，針對2016年5月19日以前既有未登記工廠，若符合工廠機器設備搬遷費暨營業損失救濟金清冊，在自動搬遷期限前1個月完成搬遷及點交，並於搬遷至其他廠房後完成合法登記，就可補助每坪租金最多200元，在廠房興建完成前，將持續以代金提供租金補貼。