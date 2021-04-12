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雙溪巷弄長照站開課 平林里銀髮生活更健康

觀天下 / 記者蕭皓文／雙溪報導
雙溪區平林里成立C級巷弄據點，運動、講座與烹飪活動，銀髮生活更健康。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區平林里成立C級巷弄據點，運動、講座與烹飪活動，銀髮生活更健康。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區公所在110年輔導平林里成立C級巷弄據點，今(12)日開課，長者們每週一早上九點可來到梅竹蹊平林社區發展協會教室，除了運動練肌力，還有便當帶回家，而每周四下午則有桌遊、下棋等休憩娛樂活動，里內也不定時舉辦講座與烹飪活動，希望鼓勵長者固定上課，銀髮生活更健康。

平林里長黃添松表示，平林里辦公室辦理的「長照2.0」C級巷弄長照據點，今(12)日正式開始營運，為此特地成立關懷據點志工隊，14位成員分為四組，每個月為三十位長者家庭訪視、電話問安兩次，希望讓里內長輩獲得更多關懷。

梅竹蹊平林社區發展協會的教室，本來就有三年的時間在開設動健康課程，但有時因為資源有限，需仰賴公所、衛生所進行開課，現在有了長照站資源，不僅能照地方長輩的喜好來選擇上課內容，也能每週更穩定地辦理活動，目前每週一早上9:00至11:00在梅竹蹊的教室動健康，偶爾11:00以後有烹飪美食的時間，而每週四下午兩點在平林市民活動中心，將有做完回收的環保志工帶領活動，歡迎里民藉由廣播或鄰舍宣傳，多多前來參與活動，由志工檢測血壓狀況，一起聊聊天，讓銀髮生活更健康。

長照 衛生所 雙溪區

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