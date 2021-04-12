偏鄉免費課後陪讀 淡水公所關愛弱勢兒童

為讓經濟弱勢或是偏遠地區家庭的孩子不要輸在起跑點上，新北市淡水區公所媒合慈善單位捐款與賢孝里辦公處合作，開辦「賢孝里社區照顧關懷據點兒童課後陪讀計畫」，提供弱勢家庭兒童，包括貧困、單親、隔代教養、外籍配偶家庭兒童免費參加課後照顧，使得家長無後顧之憂，得以安心工作，進而改善家庭經濟與生活品質。

區長巫宗仁表示，在淡水賢孝、屯山、中和、蕃薯及興仁等5個里地處偏遠，人口外移嚴重，加上高齡化、單親、外籍配偶兒童家庭及隔代教養等問題，家庭的主要照顧者無法在下課後好好陪伴教導，導致許多孩子學習落後，因此與里長一同開辦課後班。

賢孝里長葉振昌表示，這次有數十位的孩子參與，每天晚上還會有志工煮晚餐給他們使用，可說是非常的貼心，就是希望讓孩子得到最好的照顧。

公所積極媒合社會慈善單位及善心人士捐款，與賢孝里辦公處合作，推出弱勢兒童課後陪讀計畫，聘請有教學經驗的教師，結合公私立大學學生資源，協助6歲以上學齡兒童順利完成課後學業及生活照顧，

區長巫宗仁指出，除感謝社會各界善行義舉支持公所，特別感謝賢孝里長葉振昌熱衷里內事務、熱心公益提供賢孝里社區照顧據點作為孩子讀書學習處所，免費提供兒童愛心晚餐，讓孩子可以無後顧之憂地安心唸書，快樂成長。