淡水古博館深入鄰里 發掘在地宗教歷史

新北市淡水區是北台灣早期發展相當快速的港口，也有許多世界各地文化的縮影，現在更是蘊含著豐富歷史記憶的地方，因此淡水古蹟博物館展示教育組，以行動博物館的方式，到淡水新興里辦公室舉辦一場淡水文化資產推廣服務，以清水祖師繞境為主題，讓在地人更深入討論淡水的宗教歷史。

新興里長吳錦泉表示，透過這場活動，讓不只是外地人可以了解淡水的文化，在地人也可以學習，還有在過去的記憶中想起許多節慶活動的細節，當中所代表的意義，對此新北市議員陳偉杰也到場參與，並且表示，藉由這樣的口述解說，讓大家更加的了解無形文化資產的重要性。

這次透過淡水古蹟博物館，吳峻毅老師的解說，讓許多來參與的在地里民，更加的了解過去清水巖祖師廟遶境的故事，並且古博館使用許多繪畫圖卡還有人物道具，用輕鬆有趣的解說，讓不只是大人，就連小朋友也來參與，更能夠簡單的學習淡水的無形文化資產。