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石蓴綠百合開 自行車、雙層巴士遊北海岸

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
北海岸自行車道連結各個景點，欣賞綠藻礁石蓴及麟山鼻的台灣野百合等秘境。 圖／紅樹林有線電視提供
北海岸自行車道連結各個景點，欣賞綠藻礁石蓴及麟山鼻的台灣野百合等秘境。 圖／紅樹林有線電視提供

低碳旅行正夯，今年恰好是自行車旅遊年，北觀處建置完善的北海岸自行車道連結各個景點，沿途可以欣賞到像是石門岸際潮間帶的綠藻礁石蓴，以及麟山鼻盛開的台灣野百合等秘境，而近來更有雙層觀光巴士規劃了專屬於北海岸的一日遊行程，不但在觀光景點停留，還有特色賣店站點，讓遊客暢遊景點、品嚐北海岸的知名美食一次滿足。

交通部觀光局北觀處副處長金玉珍指出，春季來到北海岸，最適合搭乘大眾運輸工具或是騎自行車，不僅僅是因為北海岸的自行車步道完善，更因為多處景點都有Youbike租借點，如此也讓北海岸旅行交通更便捷，加上還有雙層觀光巴士針對北海岸個觀光旅遊景點推出一日遊行程，現在民眾來到北海岸可以說是有多元的交通運具可以利用。

低碳旅行蔚為風潮，今年恰好是自行車旅遊年，在北觀處多年努力規劃下，已經建置完善的北海岸自行車道連結各個景點，副處長金玉珍也推薦春季限定景色，像是石門岸際的潮間帶綠藻礁石蓴以及麟山鼻盛開的台灣野百合，都是自行車旅遊可以輕鬆觀賞到的秘境。

北海岸不僅僅是海岸線美不勝收，山區、田間更是有不少驚喜等著挖掘，喜愛低碳旅遊的民眾，不妨趁著好天氣到北海岸走走，不論是搭乘雙層巴士還是騎自行車的運輸方式，都可以輕鬆享受安全愜意的旅遊行程。

自行車 雙層巴士 石門

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