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脫北潮？北市人口倒退23年 去年流失4.26萬創27年新高

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市民政局長藍世聰說，台北市的人口流失與福利、交通、房價都有關，隨著2014、2015年新北、桃園陸續改制，導致台北市人口外移。記者林麗玉／攝影
北市民政局長藍世聰說，台北市的人口流失與福利、交通、房價都有關，隨著2014、2015年新北、桃園陸續改制，導致台北市人口外移。記者林麗玉／攝影

北市高齡化嚴重，加上這幾年脫北潮，台北市今年1月人口數倒退23年，僅259萬7635人，創下23年新低。台北市議會民政委員會今由民政局工作報告，議員質疑台北市少子、人口流失嚴重，市長柯文哲的人口政策卻空洞，毫無因應對策。民政局長藍世聰說，台北市的人口流失與福利、交通、房價都有關，隨著2014、2015年新北、桃園陸續改制，導致台北市人口外移。

藍世聰也說，台北市人口數減少也不是壞事，應朝區域均衡發展，人口不要全部集中在台北市，他認為，台北市人口達250應是「緊繃」(台語)了。議員秦慧珠轟，「好扯，快崩潰了。」

秦慧珠說，台北市人口流失快，目前12個行政區人口數都在減少，尤以信義區人口負成長6.3%最多，2016年至去年失去1萬8千多人；其次為萬華區負成長6%；大同區5.6%。

甚至北市去年2020年光一年人口就流失4.26萬人，也創下27年來流失最嚴重，柯文哲竟都沒有看到這些問題。尤其北市人口流失最多的是年輕人，0至14歲人口流失11.1%、15至64歲流失5.9％、65歲以上流失3.7％，流失的都是有能力工作的人口，這也是台北市的極大警訊。

民政局長藍世聰表示，台北市的確從2016年開始，人口開始減少，他舉例，新北市的福利不輸台北市，所以人口都大量往新北移動，以士林為例，正因三重房價比較便宜，人口就往三重移動。

藍世聰說，台北市是一個宜居城市，社會福利雖不輸其他縣市，卻沒領先太多，房價卻比其他縣市領先太多。但他也認為，台北市的人口減少不是壞事，應該朝區域均衡發展，人口不要全部集中在台北市。

秦慧珠批評，台北市人口少，可能會導致納稅人少、稅收減少，變成賠錢城市，要求北市府針對人口政策專案報告。

秦慧珠 北市

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