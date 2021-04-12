新北市加碼獎學金 600萬供優秀技職學生申請

新北市長侯友宜市長今日至台北新板希爾頓酒店，了解技職學生參與建教合作的訓練狀況，並體驗擔任餐飲服務生。侯友宜還宣布新北市建教獎學金將再加碼200萬，達到600萬元之高，盼能協助更多建教生，讓他們未來就業更加順利。

新北市2020年首創「新北學霸—建教合作圓夢獎學金方案」，也是全國唯一設置建教獎學金的縣市。獎學金用以補助經濟弱勢且學業優秀之建教生，減輕其經濟負擔，使其能安心就學、專心習藝。今年擴大投注600萬元無名氏善款，預計補助建教生300名，希望協助更多建教生學習專業技能、翻轉經濟弱勢。

新北市開辦建教合作班已邁入第51年，透過學校與廠家合作，讓同學在修習一般科目及專業課程外，還能在職場接受工作訓練，提前準備就業。

新北目前共有9校9科辦理建教合作班，共1947名建教生，市府為讓學生專心學業，於去年爭取到無名氏善款400萬元推動「新北學霸—建教合作圓夢獎學金方案」，共198名建教生受惠。

新北市今年擴大辦理，申請名額增加至300名，每名學生2萬元獎學金，總獎金高達600萬元。而為鼓勵學生取得相關職群技術士證照，另加碼由教育局補助90萬元，預計獎勵300名取得乙/單一級或丙級證照之學生，每人上限3000元。

穀保家商時尚造型科建教生方玟文及方玟茹雖家境清寒，但倆人十分努力，成績名列前茅，雙雙獲選模範生，去年也利用補助經費，讓生病的母親能夠安心養病。她們表示，幸好有獎學金協助醫療費用，彌補家中沒有收入的缺口，讓她們能專心就學、維持家計。

教育局表示，新北市從2019年起推動4年4億元「贏得未來、技職人才」計畫，以適性發展為目標，建立一貫化技職人才培育體系，全面提升技職教育品質，未來更更努力培育具備實作力、創新力、跨域力及解決問題的專業技術人才。