北市擬率先禁售電子菸 議員要求做好配套措施

台北市制定「新興菸品管理自治條例」草案，擬率先全國全面禁售電子菸等菸品，並將加熱式菸品納入管制，草案已送入議會審議，預計最快今年下半年可公告實施，北市議員建議，未滿吸菸年齡者，應由專業人員來教育，並要求市府做好配套措施，北市衛生局承諾會完善規畫。

北市新興菸品管制自治條例制定草案規範，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告招牌電子菸等類菸品或其組合元件，違反者可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並限期改正，逾期未改正者，可按次連續處罰。

草案中規定，未滿18歲者使用電子菸、加熱式菸品等，需接受戒新興菸品相關教育，無正當理由未參加者可處2000元至1萬元罰款，並可按次連續處罰。

電子菸等新興菸品將禁止在學校、醫療院所、政府機關室內場所、大眾交通運輸工具、公共休閒娛樂場所、老人福利機構室外場所、衛生局公告指定場所等處使用，違者可處2000元以上、1萬元以下罰鍰。

衛生局健康管理科長林夢蕙指出，未滿吸菸年齡者須接受戒菸教育，若為在校學生將由教育局提供相關教材，並請學校教師來教育，校園內也會設有戒菸班。

北市議員應曉薇質疑，過去若要教育菸毒犯戒毒，都要找專業人員，倘若學生已有煙癮怎麼辦？未成年吸菸的學生也應找醫生等專業人員來教育，不該僅找學校教師。

應曉薇說，十分欣賞北市能率先實施禁售電子菸，除了戒菸教育需找專業人員來協助外，其他縣市者在北市違反未成年吸菸的話，要不要罰？相關配套措施都要做好。

衛生局表示，學校設立的戒菸班將與北市16家醫療院所合作，教材也是由教育局來提供，承諾會做好配套措施。

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