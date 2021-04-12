聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市擬率先禁售電子菸 議員要求做好配套措施

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員應曉薇認為未成年吸菸學生，應由專家負責戒菸教育，北市衛生局則承諾會做好配套措施。圖／截自北市議會影片
北市議員應曉薇認為未成年吸菸學生，應由專家負責戒菸教育，北市衛生局則承諾會做好配套措施。圖／截自北市議會影片

北市制定「新興菸品管理自治條例」草案，擬率先全國全面禁售電子菸等菸品，並將加熱式菸品納入管制，草案已送入議會審議，預計最快今年下半年可公告實施，北市議員建議，未滿吸菸年齡者，應由專業人員來教育，並要求市府做好配套措施，北市衛生局承諾會完善規畫。

北市新興菸品管制自治條例制定草案規範，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告招牌電子菸等類菸品或其組合元件，違反者可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並限期改正，逾期未改正者，可按次連續處罰。

草案中規定，未滿18歲者使用電子菸、加熱式菸品等，需接受戒新興菸品相關教育，無正當理由未參加者可處2000元至1萬元罰款，並可按次連續處罰。

電子菸等新興菸品將禁止在學校、醫療院所、政府機關室內場所、大眾交通運輸工具、公共休閒娛樂場所、老人福利機構室外場所、衛生局公告指定場所等處使用，違者可處2000元以上、1萬元以下罰鍰。

衛生局健康管理科長林夢蕙指出，未滿吸菸年齡者須接受戒菸教育，若為在校學生將由教育局提供相關教材，並請學校教師來教育，校園內也會設有戒菸班。

北市議員應曉薇質疑，過去若要教育菸毒犯戒毒，都要找專業人員，倘若學生已有煙癮怎麼辦？未成年吸菸的學生也應找醫生等專業人員來教育，不該僅找學校教師。

應曉薇說，十分欣賞北市能率先實施禁售電子菸，除了戒菸教育需找專業人員來協助外，其他縣市者在北市違反未成年吸菸的話，要不要罰？相關配套措施都要做好。

衛生局表示，學校設立的戒菸班將與北市16家醫療院所合作，教材也是由教育局來提供，承諾會做好配套措施。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北市 衛生局 電子菸

延伸閱讀

因應全民接種新型態 應曉薇建議推「台北疫苗通行證」

台鐵事故釀創傷症候群 北市府將提協助計畫

北市聯醫換細針頭打疫苗 柯文哲指較精準減少浪費

北市聯醫AZ疫苗換1ml細針頭 柯文哲：打起來不痛

相關新聞

2021福隆國際沙雕藝術季 重溫玩具總動員等皮克斯作品

2021福隆國際沙雕藝術季今年是第14年舉辦，預計5月28日在福隆海水浴場開幕，展期到8月29日。主辦單位預告今年將與台...

美麗華高球場假併購真解雇？ 勞工局：不允許資方玩法

勞資爭議不斷的美麗華高爾夫球場，近期宣布公司併購訊息，隨即片面解僱工會理事長黃文正，新北市勞工局表示，為避免工會其他會員...

紅綠燈亮了卻看不清楚 原來是八哥築巢遮住還下兩顆蛋

「這是我眼花嗎？」一名網友上周六在地方臉書社團PO文反映，安坑國小往安忠路上的路口紅綠燈，竟然有小鳥築巢，遮閉了約三分之...

柯市府轉型正義進度差 北市還剩64座蔣公銅像

促轉會去年10月要求各政府機關移除威權象徵銅像，如今北市議員林穎孟指出，市府僅將銅像上的威權文字以壓克力、樹木等方式遮蔽...

塭仔圳逾700廠家待搬遷 工業區立體化2.0尋解套

新泰塭仔圳重劃區9月起分波啟動拆遷，目前仍有七成、739家工廠未找到新廠房，市府雖提供新店寶高工業區、三峽成福段土地給業...

雙溪巷弄長照站開課 平林里銀髮生活更健康

雙溪區公所在110年輔導平林里成立C級巷弄據點，今(12)日開課，長者們每週一早上九點可來到梅竹蹊平林社區發展協會教室，除了運動練肌力，還有便當帶回家，而每周四下午則有桌遊、下棋等休憩娛樂活動，里內也不定時舉辦講座與烹飪活動，希望鼓勵長者固定上課，銀髮生活更健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。