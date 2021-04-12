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美麗華高球場解僱工會幹部 新北勞工局介入調解

中央社 / 新北12日電

美麗華高爾夫球場近期宣布公司併購訊息後片面解僱工會理事長黃文正，為避免工會其他會員遭解僱，新北市勞工局表示，已介入勞資爭議調解，不容忍資方任意解僱勞工。

勞工局表示，黃文正日前向勞工局陳情稱美麗華高球場資方通知員工，公司將進行併購，球場營業分割讓與至旗下新成立的3家子公司，黃文正在未被徵詢留用意願的情況下，被資方片面終止僱傭關係。

勞工局長陳瑞嘉表示，為避免工會其他會員遭解僱，已對高球場實施勞動檢查，釐清公司未來營運組織變化，以及對勞工權益的影響程度。並介入將召開勞資爭議調解會議。後續除協助工會向勞動部申請「不當勞動行為裁決」，也將協助遭解僱的勞工向法院提起回復僱用關係訴訟，並提供律師費、裁判費、生活費用等補助。

勞工局

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