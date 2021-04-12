台鐵事故釀創傷症候群 北市府將提協助計畫

台鐵太魯閣號事故釀重大死傷，台北市議員李傅中武今天指出，針對北市救災者和旅客恐罹創傷後壓力症候群，要求一週內提因應協助計畫；台北市政府衛生局長黃世傑允諾提供。

台北市議會今天進行警政衛生部門質詢及答覆，中國國民黨台北市議員李傅中武首先指出，太魯閣號事故現場猶如人間煉獄，台北市消防局共派出45名救災救護人員，其中資歷達10年者有25人，資歷最淺的則有兩年，雖然勇者無敵，但事發後對心靈影響很大。

李傅中武舉自身曾從警經驗為例說，以前偵辦刑案看到被分屍屍體都會有陰影，就台鐵事件來說，專家指出罹患創傷後壓力症候群（PTSD）的高危險群，包括旅客、家屬和救災救難人員，詢問消防局給予何種心理諮商、服務，以及北市心理諮商師配置人數等。

他指出，團體心理諮商為一對多分享，但許多消防人員礙於受過專業訓練而不敢抒發內心深處壓力，大多想辦法用時間沖淡，但其實是需要靠心理諮商師和精神科醫師協助走出來，希望台北市政府能給予旅客、家屬和救災同仁進行個別諮商和紓壓的標準作業程序（SOP）等協助。

李傅中武認為，許多人罹患PTSD當下未必呈現出來，但可能經過2、3週後才顯現出心理壓力，短期追蹤和長期觀察很重要，要求衛生局應主動聯繫台鐵確認掌握太魯閣號上的台北市民人數，並由台北市健康服務中心主動去電提供諮商協助。

他要求，台北市衛生局、消防局和人事處需於一週內提供相關後續因應協助計畫。

人事處和台北市立聯合醫院分別表示，針對北市府員工部分，有設置員工協談室和提供21名特約專業心理諮商師服務；聯醫系統的諮商心理師和臨床心理師共約1300多人。

消防局長吳俊鴻坦言，救災同仁壓力都非常大，將持續追蹤、觀察3個月。目前已於7日協請衛生局和聯醫協助提供諮商老師做心理關懷課程，14日將再度辦理，若經輔導後仍有同仁不適應，會再進行個人諮商。

黃世傑回應表示，將會向台鐵確認搭乘太魯閣號的北市旅客名單，並允諾一週內提出因應協助計畫。