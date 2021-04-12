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為辦理管線工程 土城部分地區 15、16日減壓供水

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
土城部分地區15、16日減壓供水。圖／新北市水利局提供
土城部分地區15、16日減壓供水。圖／新北市水利局提供

自來水公司第12區管理處今日發布消息，為辦理土城區福田路管線工程，部分地區自15日上午9時起將停水23小時至16日上午8時，自來水公司也會在土城區頂新祖田市民活動中心設置臨時供水站供民眾使用。

水利局表示，這次會盡速督促自來水公司盡速完工恢復正常供水，也請民眾提前儲水使用。預計減壓供水地區包含土城區中央路單號205號以後、雙號294號以後（含周邊巷弄）、溪頭路單號1到79號、雙號2到64號（含周邊巷弄）以及龍泉路1到46號。

自來水公司在減壓供水期間，會在中央路四段283號市民活動中心前設置臨時供水站，停水期間也請民眾關閉抽水馬達電源以免空轉過久產生高溫，恢復供水後若仍無（缺）水，可立即回報自來水公司免付費專業1910或水利局，停水消息可上官網https://www.water.gov.tw/查詢。

停水 溪頭 高溫

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