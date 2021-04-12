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捷運士林站TOD動土儀式 柯文哲：將帶動士林夜市發展

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市長柯文哲今出席捷運士林站TOD動土典禮。記者胡瑞玲／攝影
台北市長柯文哲今出席捷運士林站TOD動土典禮。記者胡瑞玲／攝影

台北捷運公司將以TOD（Transit-oriented development，簡稱TOD，大眾運輸導向型發展）概念開發首座「捷運士林站共構大樓」，斥資18億打造20樓高、總面積逾1萬坪的商業大樓，預計2023年7月完工，台北市長柯文哲今出席動土儀式時表示，未來士林站TOD將帶動士林夜市及當地商業發展；北捷表示，待士林站完工後，將接續完成劍潭站TOD及劍南站TOD，分別預計於2026年1月及2027年1月完工，目前還在規畫中。

柯文哲指出，北市現在有6條線正在運作，包含淡水信義線、中和新蘆線、松山新店線、板南線及環狀線，汞131個車站；之前到日本大阪參觀新大阪車站時接觸到TOD概念，回到台灣後思考北捷過去發展，發現3個問題要解決。

柯文哲表示，第一，TOD概念，內湖不是交通問題，而是都市計畫問題，內湖人口從過去的7.5萬暴增至30萬，人口增加4倍，但道路面積沒有增加，而都市計畫就是在設計時以運輸為導向，在這個講求綠能、節能時代，如何把捷運路網當作台北都市計畫的發展，這就是TOD概念。

第二，商業化。日本的聯合開發都是找商場而不是找住宅，因為人流就代表金流，所以應與商場合併處理；第三，產業化，台北花了6000億發展捷運，卻沒有建立起本土軌道工業，如今中國大陸的高鐵已在全球輸出，產業化速度相當快。

環狀線正在施工，未來10到15年要增加42個站點，加上萬大線一期、二期及東延線，台北捷運路網將會更加完整；捷運士林站TOD為台北TOD的示範，將來完工後會是捷運淡水信義線及環狀線北環對的交會點，未來將進駐旅館、餐廳、大樓。

柯說，士林站TOD完工後，將提供約1000個就業機會，並且可帶動士林夜市級當地商業發展，而接續施工的劍潭站TOD，位於捷運文湖線及環狀線的交會點。

劍潭站旁的台北藝術中心預計今年4月竣工，將比照台北流行音樂中心約花1年逐步導入試營運。北市斥資60億打造北藝，位處士林及劍潭TOD中間，並配合無圍牆計畫，將成為當地重要重心。

北捷表示，劍潭站TOD規畫為國際級企業總部，以「出站即到辦公室」為概念，打造一棟玻璃帷幕綠能大樓，總面積達12000坪，預計進駐餐廳、書店商業；劍南站TOD則規畫企業總部辦公空間，總面積達1萬5000坪，將導入特入主題餐飲、時尚零售，完工後盼成為大直地區新地標。

台北市長柯文哲今出席捷運士林站TOD動土典禮，表示完工後可帶動士林夜市的發展。記者胡瑞玲／攝影
台北市長柯文哲今出席捷運士林站TOD動土典禮，表示完工後可帶動士林夜市的發展。記者胡瑞玲／攝影
捷運士林站TOD今舉辦動土典禮，完工後將成為台北TOD的示範。圖／北捷提供
捷運士林站TOD今舉辦動土典禮，完工後將成為台北TOD的示範。圖／北捷提供
捷運士林站TOD今舉辦動土典禮，完工後將成為台北TOD的示範。圖／北捷提供
捷運士林站TOD今舉辦動土典禮，完工後將成為台北TOD的示範。圖／北捷提供

捷運 北捷 柯文哲

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