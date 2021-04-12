響應世界地球日 新北邀民眾玩濾鏡抽大獎

新北市配合4到6月環境季推出系列活動，環保局因應422地球日，舉辦「新北倡議我願意」網路活動，即日起自22日，民眾只要將環保局設計的AR濾鏡拍攝照片、影片，上傳到個人臉書並填妥資料，就有機會抽到iPhone XR、Switch與掃地機器人等多項好禮。

新北市長侯友宜上任後，推動無煤城市理念，成為台灣第1個加入「脫煤者聯盟」（Powering Past Coal Alliance，PPCA）的城市，並簽署緊急氣候宣言，目標2023年全市無煤、2030年零碳排放。

活動針對不同內容設計各種綠景主題，如節約能源「氣候行動」、不亂丟垃圾「清淨大地」、「減少一次性廢棄物「減塑一起來」與用多少買多少「簡單生活一起來」，並有角灣、千島湖、平溪嶺腳車站、淡水金色海岸及八里焚化廠等5款新北景點可當背景選擇。

環保局長程大維表示，這次為422地球日推出AR濾鏡活動，希望吸引網友和年輕人一同響應，透過網路活動，讓每位公民能有意識來對抗氣候變遷。