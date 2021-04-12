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柯文哲擬發結婚補助 重蹈鮭魚之亂？北市：有可能

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
有銀行員為了請婚假，一個多月來結婚離婚多次，只為請四次婚假。藍世聰說，了解之後，這名行員是在台北市工作，不過戶籍在台中北屯區。記者林麗玉／攝影
有銀行員為了請婚假，一個多月來結婚離婚多次，只為請四次婚假。藍世聰說，了解之後，這名行員是在台北市工作，不過戶籍在台中北屯區。記者林麗玉／攝影

有銀行員為放假不斷結婚、離婚，向銀行申請4次婚假共32天。北市議員秦慧珠今質疑，未來台北市長柯文哲若發結婚補助，會不會有台北市民為領補助不斷結婚、離婚？重蹈鮭魚之亂？北市民政局長藍世聰回應，「有可能！」

對於有銀行員為了請婚假，一個月多結婚離婚多次，只為請四次婚假，藍世聰說，了解之後，這名行員是在台北市工作，不過戶籍在台中北屯區，秦慧珠質疑，若未來台北市推出結婚補助，會不會有類似不斷結婚離婚的民眾，只為領補助？甚至結婚沒有年齡限制，會不會也有許多80多歲的長輩也來領結婚補助，與當初的本意搶救少子化毫無幫助。

藍世聰說，柯市長先前提出結婚補助構想，民政局也進一步評估，但對於該發一萬、兩萬？要很謹慎，甚至至今都還沒有執行。

民政局也向市長報告，應該評估是否有效？關注外界觀感，民政局日前也有初步報告，認為北市府若要發結婚補助，還是要顧及輿論，民政局不是這麼支持。市長柯文哲也從善如流，要民政局去想想，還有什麼方法可以鼓勵結婚。

藍世聰說，柯文哲提出結婚補助，是一番好意，但要大家願意結婚，並不這麼容易，若政府要花錢讓大家結婚，也該要負擔得起，至於提出結婚送烘衣機、掃地機等三機，也還在廣徵民意，不希望花錢還被罵，若沒有成效，只會變成結婚禮物。

至於當初是誰向柯文哲提出發結婚補助？藍世聰說，他不知道是誰提議，但不是他、他不曉得。

結婚 北市 柯文哲

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