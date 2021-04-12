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平溪推珠蔥系列活動 侯友宜：1天只花999元 不來才奇怪

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
侯友宜（左）為農業局推出平溪珠蔥系列活動站台。記者張哲郢／攝影
侯友宜（左）為農業局推出平溪珠蔥系列活動站台。記者張哲郢／攝影

新北市平溪盛產珠蔥，今年比過往產量增4成，農業局也特別推出充滿當地特色的一日遊、無菜單料理、踩點等活動。市長侯友宜特別點出結合螢火蟲、天燈與珠蔥的小旅行，且CP值高活動千元有找，他也笑稱，1天花999元就能參加許多活動，不來的人才奇怪。

農業局為推廣珠蔥，設計一連串活動，17日將於平溪農會舉辦展售會，除體驗活動外，還會抽出4組民眾獲得台北凱撒大飯店在5月底即將推出，每組價值2080元的4人珠蔥無菜單料理。此外，即日起自5月底，民眾可在新北珠蔥各產區如平溪、深坑、石碇等商圈，找到有配合珠蔥料理餐廳，消費滿500現折100元。

侯友宜說，珠蔥富含維他命，又有鈣、鋅等營養，可以提高免疫力，香又甜的味道不只民眾喜愛，還能搭配許多料理呈現。

除美食之外，農業局自18日起陸續舉辦4梯次「螢光秘境．蔥滿幸福」平溪一日遊，享受採收珠蔥、珠蔥美食、螢火蟲秘境、放天燈等活動。活動4梯次各40名推出後名額秒殺，今日記者會上宣布加開26日梯次，侯友宜笑說，這樣花999元過1天，你還不來我也覺得很奇怪，加開的梯次要趕快報名。

另外，記者會上也請到新北市在地青農代表，帶來自己養殖的蜂蜜，侯友宜表示，目前新北約有245名青農，青農在地深根運用現代科技把漁、農產品發揚光大，讓他深受感動。

侯友宜（右）與台北凱撒大飯店主廚王裕賢（左）介紹珠蔥無菜單料理。記者張哲郢／攝影
侯友宜（右）與台北凱撒大飯店主廚王裕賢（左）介紹珠蔥無菜單料理。記者張哲郢／攝影
侯友宜體驗採收蜂蜜的過程。記者張哲郢／攝影
侯友宜體驗採收蜂蜜的過程。記者張哲郢／攝影

侯友宜 平溪

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