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北市動物園石虎三兄妹 貓雄貓攬貓控萌樣曝光

中央社 / 台北12日電

北市動物園石虎「平平」產下3隻寶寶，保育員抓緊時機檢視性別與量體重，並將大哥取名「貓雄」、二哥「貓攬」及小妹「貓控」，三兄妹頭好壯壯。

台北市立動物園內睽違28年後再度迎來石虎寶寶，今天滿42日齡，在媽媽「平平」照料下，石虎寶寶們都成長順利。

動物園表示，保育員把握石虎媽媽外出活動的時機，用最快的速度為寶寶們測量體重和檢視性別，並命名為大哥「貓雄」、二哥「貓攬」及小妹「貓控」。

動物園說，大哥「貓雄」意指為「正港好男」，二哥「貓攬」象徵可愛到讓人想「擁貓入懷」，妹妹「貓控」代表「就是愛貓」，期許石虎三兄妹帶動文山區觀光產業，並號召更多人加入保護環境及野生動物的行列。

動物園指出，未來保育員會逐漸增加白天餵食的頻率，讓三兄妹有機會離開巢箱到處探索，另一方面也讓媽媽能有更多時間休息。

來自野外的「平平」，對於照養環境的各種變化仍非常敏感，在寶寶剛出生更是隨時保持警戒，就算短暫離開巢箱吃飯，只要一見到人影或者聽到保育員的腳步聲，就會立刻竄回巢箱內顧小孩。

隨著寶寶們漸漸成長，活動力也日漸旺盛，時不時就想溜到隔壁的巢箱去探險。動物園說，有時「平平」前腳才剛把一隻寶寶刁回來，一轉頭另一隻又溜了出去。

動物園提醒民眾，石虎為瀕危保育類動物，請不要違法購買或帶回家飼養。

動物園 石虎

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