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北市公廁不乾淨 站前、市民大道地下公廁各罰1200元

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市環保局公廁稽查，3月告發2件，包含站前地下街及市民大道地下停車場不符規定，經複查後，均已完成改善。圖／北市環保局提供
北市環保局公廁稽查，3月告發2件，包含站前地下街及市民大道地下停車場不符規定，經複查後，均已完成改善。圖／北市環保局提供

為維護台北市公廁品質，北市環保局今年1至3月共計查核1萬122座次公廁，其中3月查核3694座次，告發2件，包含站前地下街及市民大道地下停車場不符規定，已依違反「廢棄物清理法」第11條、第50條規定，各處1200元罰鍰，並要求限期改善，經複查後，均已完成改善。

北市環保局表示，地下街及停車場平時皆有不少民眾出入，如廁需求高，公廁管理單位應隨時維持廁所清潔，必要時調整廁所清潔維護頻率，以提供民眾一個不髒、不濕、不臭的如廁環境。

另外，目前新冠肺炎疫情仍有新增境外案例，環保局也提醒民眾切勿掉以輕心，力行「防疫新生活運動」，如廁勤洗手並保持如廁社交距離，如未能保持社交距離，請佩戴口罩，以提供民眾安心潔淨舒適的如廁環境，提升如廁品質及衛生。

北市環保局公廁稽查，3月告發2件，包含站前地下街及市民大道地下停車場不符規定，經複查後，均已完成改善。圖／北市環保局提供
北市環保局公廁稽查，3月告發2件，包含站前地下街及市民大道地下停車場不符規定，經複查後，均已完成改善。圖／北市環保局提供

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