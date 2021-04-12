北市公廁不乾淨 站前、市民大道地下公廁各罰1200元

為維護台北市公廁品質，北市環保局今年1至3月共計查核1萬122座次公廁，其中3月查核3694座次，告發2件，包含站前地下街及市民大道地下停車場不符規定，已依違反「廢棄物清理法」第11條、第50條規定，各處1200元罰鍰，並要求限期改善，經複查後，均已完成改善。

北市環保局表示，地下街及停車場平時皆有不少民眾出入，如廁需求高，公廁管理單位應隨時維持廁所清潔，必要時調整廁所清潔維護頻率，以提供民眾一個不髒、不濕、不臭的如廁環境。