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林穎孟嗆柯文哲:討厭意識形態 就拆北市百尊兩蔣銅像

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員林穎孟在臉書嗆柯「核四公投不難，找回初衷很難」。圖／引用自林穎孟臉書
台北市議員林穎孟在臉書嗆柯「核四公投不難，找回初衷很難」。圖／引用自林穎孟臉書

核四重啟商轉公投引爆台北市長柯文哲與台北市議員苗博雅對嗆。台北市議員林穎孟也在臉書嗆柯「核四公投不難，找回初衷很難」。林穎孟說，柯文哲幹話連連、總顧左右而言他，四處潑髒水，不負責任態度，民調崩盤之後，還深信自己可以當政壇調色盤。

林穎孟也說，柯文哲如果真的討厭意識形態，那麼就應該加緊腳步，把黨國意識形態的殘留，台北市近百尊的兩蔣銅像拆除，而不是說銅像慢慢自然會消失。

林穎孟說，柯市長每次對不會回答的問題，就說人家意識形態，從來不檢討自己放棄初衷、放棄核心價值、立場搖擺。

林說，柯市長過去對核四表態清楚，大家都印象深刻，如今卻推三阻四反問「後面怎麼辦」，請問是過去的柯市長從來沒想過該怎麼辦，還是現在的柯早就拋棄核心價值？

林問柯文哲，「核四是否重啟Yes or No ，簡單明瞭，怎麼會是意識形態呢？跟年輕不年輕，又有什麼關係呢？」柯市長不高興自己窘態畢現，卻牽拖年輕人搞意識形態。這不是幹話，什麼才是幹話？

林穎孟表示，柯連任之後，面對各項質疑，總是幹話連連、總是顧左右而言他，四處潑髒水，一副你奈我何的痞樣。不負責任的態度讓民調崩盤之後，還深信自己可以當政壇調色盤，大搞白藍合作、網軍酬庸。難怪台北市民紛紛用腳投票，遷出台北。

林說，柯文哲如果真的在意「後面怎麼辦」，那麼就清楚地對核四公投做出清楚、明確表態，不要再支支吾吾，顧左右而言他。醜態畢現之後，才讓發言人們出來顛倒黑白、賣命護航。

核四 林穎孟 柯文哲

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