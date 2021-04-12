「妮藍泰國文化」團隊 受南警邀請擔任反酒駕代言人

每年的4月13至15日是泰國傳統的「潑水節」，也是泰國的新年，水在佛教傳統中象徵「淨化」與「祝福」。台南市警六分局今天邀請「妮藍泰國文化」團隊為「防酒駕」代言人，呼籲勿讓酒駕行為摧毀美麗人生。

來自泰國的新住民許珍妮、曾瑪藍兩人組「妮藍泰國文化」團隊，致力於泰國文化推廣，「妮藍」在泰國發音代表「永恆」，象徵兩人對台灣的情義永恆。

團長許珍妮更介紹泰國人藉由潑水象徵清除厄運，開啟全新一年，潑水節慶中也會向長輩「獻水」，表示尊敬與為所犯過錯表示歉意，期許獲得長輩的祝福。

許珍妮說，每年潑水節都有成千上萬民眾開車回鄉團聚，年節酒歡，每每造成道路喋血事故頻傳，泰國政府祭出鐵腕，讓酒駕行為人到太平間執行勞動服務，透過清理和搬運屍體等工作，讓酒駕行為人能更深刻感受其所造成血腥悲劇，也透過太平間「震撼療法」，提高一般人對「酒駕零容忍」的認知。

市警六分局外事巡官許儷馨說，在台灣騎乘腳踏自行車、電動輔助自行車、電動自行車等慢車酒駕，將罰600元至1200元，拒絕接受酒測罰2400元，酒駕往往造成許多家庭悲劇，警方也會不定時規畫路檢，以導正民眾酒駕僥倖心態。