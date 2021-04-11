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吳琪銘辦寫生活動 邀民眾感受三峽河之美

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
吳琪銘舉辦寫生活動，希望讓民眾一起感受整治後的三峽河。圖／新北市立委吳琪銘提供
吳琪銘舉辦寫生活動，希望讓民眾一起感受整治後的三峽河。圖／新北市立委吳琪銘提供

新北市立法委員吳琪銘今日在三峽河舉辦寫生活動，讓孩子用畫筆記錄三峽河之美，並藉此機會，讓民眾見證「三峽河長福橋段環境改善工程」後的情形。吳琪銘表示，他也趁此機會向水利署第十河川局長曾鈞敏爭取2千萬元經費，用於上游大埔堤防段，將一步步使三峽河變得更好。

水利署日前實施橋段環境改造計畫，總經費高達1億元，除了做親水設施，還設置臨時防汛擋板等第一期防洪工程以及第二期環境美化，今年3月完工，一改重前破舊景象。

吳琪銘表示，三峽河現在已華麗變身，未來民眾不用到日本，就能欣賞媲美京都鴨川的美景，也因如此，他才會在今日舉辦寫生活動，盼讓民眾拿起畫筆，用心記錄三峽河之美。

民眾表示，整治後的三峽河已成為當地最佳的休憩運動場域之一，未來會常常帶小孩來這邊玩，與大自然結合，享受地方之美。

吳琪銘補充，除了環境改善，長福橋主橋也需要改建，工程經費約3.7議員，中央水利署已核定補助7成經費，預計今年底正式動工，未來蛻變為人見人愛的河川生活圈指日可待。

水利署

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