中和財產署計畫道路開闢 議員批「零進度」

前國防管理大學操場為當地居民眾重要的運動休閒場域，服務周邊近10萬人口，日前完成全面翻新，但市議員張志豪表示，操場周邊聯外道路狹窄，車禍頻傳，市府原預定要在今年完成計畫道路拓寬及開闢，如今卻是「零進度」；城鄉局表示，因路線涉及民宅，去年於都市計畫通盤檢討中變更路線，目標今年底前通過中央審議並發布實施。

原位於中和員山地區的國防管理學院，2006年搬遷到復興崗後，校舍由國有財產署接管，借給10餘處公家機關使用，另新北市府也推動周邊都市計畫，規畫3條12米寬聯外道路連接通內、外員山道路系統，2011年發布實施。

張志豪指出，國管院操場是當地居民重要運動休閒場所，但周邊聯外道路狹窄，其中民安、民享街交叉處路型曲折，導致車流回堵、車禍頻傳，市府原預計今年完成拓寬，並新闢RD1計畫道路串聯民有、民安街，如今卻是零進度。

城鄉局表示，民安、民享街交叉處括寬因涉及民宅，去年於都市計畫通盤檢討中變更路線，向北側挪移，預計今年下半年提送細部計畫至新北都委會審議，目標今年底前通過內政部審議並發布實施，後續再由工務局編列預算拓寬。

新工處表示，經初步評估分析，RD1因涉私有地須採徵收方式辦理，另工程須採過路箱涵，工程量體龐大、經費超過1.2億，且目前周邊交通尚未達壅塞程度，評估開闢急迫性及效益性較低，待交通需求形成時再研議辦理。